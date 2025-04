„Bauer sucht Frau“: Plötzlich funkte es abseits der Kameras – „Frau meiner Träume“

Das Konzept von „Bauer sucht Frau“ ist längst bekannt: Landwirte gehen auf die Suche nach der großen Liebe – mit allem, was dazugehört. Mal knistert es direkt, mal läuft es eher holprig. Auch Milchviehhalter Manfred (39) aus Oberbayern machte in der letzten Staffel eine kleine Achterbahnfahrt durch: Mit Hofdame Susanne (40) schien es erst vielversprechend auszusehen, am Ende reichte es dann doch nur für eine herzliche, aber klare Abfuhr.

Doch damit war das Kapitel Liebe für den Landwirt noch nicht zu Ende erzählt.

„Bauer sucht Frau“-Kandidat: Eiskalte Abfuhr

Am Montagabend (21.04.) gab es bei RTL eine Spezialfolge von „Bauer sucht Frau – Was ist auf den Höfen los?“. Auch Manfred erzählt, wie es ihm nach den Dreharbeiten im vergangenen Jahr ergangen ist. Denn wir erinnern uns: Von Hofdame Susanne erhielt der Landwirt in der letzten Staffel der Kuppelshow eine Abfuhr. Für Manfred war das kein leichter Moment. „Ich hatte mir schon erhofft, dass es was wird mit der Susi“, sagte er damals.

Doch statt Trübsal zu blasen, ging es für den „Bauer sucht Frau“-Kandidaten schneller bergauf als gedacht. Der Landwirt überrascht nun mit einer schönen Neuigkeit: Er ist frisch verliebt!

„Bauer sucht Frau“: Es traf ihn ganz unverhofft

Kurz nach Ausstrahlung der Staffel flatterte bei ihm nämlich ein ganz besonderer Brief ins Haus: Gärtnerin Rebekka (41) hatte Manfred im TV gesehen und kurzerhand ein paar liebe Worte auf Papier gebracht. Manfred antwortete prompt. Und tatsächlich – es funkte.

+++RTL-Star Inka Bause über Jugend: „Wurde angebrüllt“+++

Seit Weihnachten sind die beiden ein Paar, auch wenn sie aktuell noch eine Fernbeziehung führen. Rebekka wohnt rund 165 Kilometer entfernt, aber das stört sie wenig.

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

„Ich bin sehr froh, dass die Rebekka den Mut gehabt hat, mich anzuschreiben. Da gehört schon was dazu. Und ich habe die Lorbeeren geerntet, dass ich die Frau meiner Träume jetzt doch gefunden habe“, erzählt Manfred. Und auch wenn es bei „Bauer sucht Frau“ nicht beim ersten Anlauf funktioniert hat, bekam der Milchviehhalter am Ende doch noch sein Happy End.