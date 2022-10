„Bauer sucht Frau“: Blackout in RTL-Show – Kandidatin ringt um Worte

Es geht wieder los! Das Liebeskarussel von „Bauer sucht Frau“ dreht sich auch im Herbst 2022 weiter. Mit dabei: 12 Kandidaten, die endlich die große Liebe finden wollen. Einer davon ist Jungbauer Max aus Rheinland Pfalz.

Der hat mit drei Single-Damen direkt die Qual der Wahl. Beim Scheunenfest will er die Frauen besser kennenlernen. Mit „Bauer sucht Frau„-Kandidatin Sonja kommt es dann allerdings zu einem unangenehmen Zwischenfall.

„Bauer sucht Frau“: Landwirt Max entschuldigt sich in RTL-Show

Der Wunsch nach einer Beziehung ist bei Max und Sonja groß. Aber ob die beiden auch wirklich füreinander bestimmt sind, muss sich erst noch zeigen. Was könnte dabei besser helfen, als ein romantisches Vieraugengespräch?

Alle Sendetermine für Staffel 18 von „Bauer sucht Frau“ im Überblick:

10. Oktober

11. Oktober

17. Oktober

18. Oktober

24. Oktober

25. Oktober

31. Oktober

1. November

7. November

8. November

14. November

15. November

Vermutlich hätte ein Gang über den Hof die Stimmung ein bisschen aufgelockert, denn die beiden Singles haben sichtlich Startschwierigkeiten dabei, eine Unterhaltung in Gang zu bringen. Eine Beziehung hatte der 26-Jährige bislang noch nicht. Ein großes Problem in der Vergangenheit war seine Schüchternheit. Dafür klingt Sonja wie schockverliebt, als sie von Inka Bause auf den Landwirt angesprochen wird. Als die anderen Damen noch mit im Raum sind, warnt Max schon mal vor: „Ich bin am Anfang ein bisschen schüchtern, aber das gibt sich.“

Jungbauer Max (26) aus Rheinland-Pfalz lernt auf dem Scheunenfest bei „Bauer sucht Frau“ Sonja (23, l.), Linda (25) und Anna (25. r.) kennen. Foto: RTL

„Bauer sucht Frau“-Kandidatin fehlen die Worte

Glücklicherweise zeigt sich aber auch Sonja wenig redselig. „Hast du noch irgendwelche Fragen, irgendwas?“, fragt sie.

Als Antwort bekommt sie nur ein nervöses Lachen von Max, der anfängt zu grübeln. „Ich hab mir noch irgendwas aufgeschrieben“, sagt Sonja und durchbricht damit die Stille. Doch die lange überlegten Gedankengänge sind in Anwesenheit des Bauern wie weggefegt. „Blackout!“, entfährt es ihr. Immerhin: „In dem Punkt sind wir uns schon mal ähnlich“, stellt Max fest.

Staffelstart für „Bauer sucht Frau“ im TV ist am 10. Oktober. Die Show läuft immer um 20.15 Uhr im TV und ist online in der Mediathek bei RTL+ abrufbar.

