„Bauer sucht Frau“-Star Narumol erhält Videobotschaft von Sohn Jack – „Ausmachen, ausmachen!“

Dass „Bauer sucht Frau“-Star Narumol zwei Töchter hat, dürfte den meisten Fans der lebensfrohen Thailänderin bewusst sein. Ihre Tochter Jenny aus erster Ehe sowie Jorafina, die Tochter von ihr und Josef, erscheinen auch in der neuen RTL2-Serie „Narumol und Josef“ regelmäßig vor der Kamera.

Doch was viele nicht wissen: Narumol ist bereits im Jahr 1982 Mutter geworden. Ihren Sohn Jack hat die „Bauer sucht Frau“-Bekanntheit nur schon seit 2019 nicht mehr gesehen – bis jetzt.

„Bauer sucht Frau“-Traumpaar heiratete zum zweiten Mal – dafür müssen sie nach Thailand reisen

In der ersten Folge der RTL2-Doku-Soap hat Josef ein zweites Mal um die Hand der 57-Jährigen angehalten. Zwölf Jahre nach ihrer TV-Hochzeit wollen Narumol und ihr Bauer noch einmal auf thailändische Art heiraten.

Als die Kinder von Narumol davon erfahren, sind sie ganz aus dem Häuschen. Insbesondere die 23-jährige Jenny will bei den Vorbereitungen zur Hochzeit helfen und nimmt sogar Kontakt zu ihrem Bruder in Thailand auf.

Beim Anblick ihres Sohnes bricht „Bauer sucht Frau“-Star Narumol in Tränen aus. Foto: IMAGO / Christian Grube

Sohnemann Jack soll der Familie vor Ort beistehen, wenn sie nach Bangkok reisen, um Narumols Papa von der thailändischen Hochzeit zu überzeugen. Denn: Ohne den Segen seines Schwiegervaters will Josef nicht heiraten.

„Bauer sucht Frau“-Star Narumol sieht Sohn Jack – und bricht sofort in Tränen aus

Bei einem gemeinsamen Frühstück überrascht Jenny schließlich Narumol und Josef mit einer Videobotschaft von Jack auf ihrem Handy. Der 40-Jährige meldet sich vom thailändischen Strand zu Wort:

„Liebe Grüße aus Ko Samui! Ich freue mich sehr, dass ihr wieder nach Thailand kommt und ich euch wieder in den Arm nehmen darf. Ich komme euch auf jeden Fall in Bangkok besuchen. Ich finde es sehr großartig, dass ihr eure Hochzeit nach thailändischer Tradition feiern möchtet.“

In Thailand trifft Narumol (r.) zum ersten Mal seit 2019 auf ihren Sohn Jack (l.). Foto: RTLZWEI

Zu viel für Narumol: Die TV-Darstellerin bricht noch während der Videobotschaft am Esstisch in Tränen aus. Tochter Jenny reagiert sofort. „Ausmaschen, ausmachen!“, gibt sie Stiefpapa Josef, der gerade das Smartphone hält, eindringlich zu verstehen. „Och Mama, ich vermisse Jack auch“, versucht Jenny zu trösten. Schuld an der langen Durststrecke ohne Sohn und Bruder war die Coronapandemie, die bekanntermaßen unzähligen Reiseplänen einen Strich durch die Rechnung machte.

Unter Tränen versucht Narumol dem Kamerateam ihren emotionalen Ausbruch zu erklären: „Egal, wie groß oder klein: Mein Kind bleibt mein Kind. Das vermisst man einfach.“

Umso größer ist die Freude, als sie sich kurz darauf in Bangkok wiedersehen und endlich in die Arme fallen können.