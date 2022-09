„Bauer sucht Frau“: Riesige Überraschung bei Narumol – damit hatte sie nicht mehr gerechnet

Sie sind DAS Kultpaar der RTL-Kuppelshow „Bauer sucht Frau“. Seit sich die Thailänderin Narumol und Bauer Josef in der fünften Staffel kennen und lieben lernten, sind die beiden unzertrennlich.

Bereits im Jahr 2010 heiratete das „Bauer sucht Frau“-Paar und bekam wenig später die gemeinsame Tochter Jorafina. Doch so ganz scheint das der quirligen Thailänderin nicht zu reichen. Sie wünscht sich, seit sie denken kann, eine traditionelle thailändische Hochzeit.

„Bauer sucht Frau“: Riesige Überraschung für Narumol

„Mein Vater hat sieben Kinder, davon hat noch nie eines nach thailändischer Zeremonie geheiratet“, erzählt sie im neuen „Bauer sucht Frau“-Ableger „Narumol & Josef: Unsere Geschichte geht weiter“.

Das ist die RTL-Show „Bauer sucht Frau:

Die Kuppelshow Bauer sucht Frau basiert auf dem britischen Format „Farmer wants a wife“

Gesendet wird die Show bei RTL

Moderatorin ist auch 2022 immer noch TV-Star Inka Bause

Die erste Ausstrahlung in Deutschland erfolgte 2005

Und da Bauer Josef seiner Narumol jeden Wunsch von den Augen ablesen will, entschließt er sich, ihr diese Freude zu machen. „Ich habe jetzt hin und her überlegt, und jetzt will ich, dass ihr langjähriger Wunsch in Erfüllung geht“, so der Landwirt.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Narumol sagt ‚Ja‘

Gesagt, getan. Mit Hilfe der Kinder baut Josef ein romantisches Lichtermeer und geht vor Narumol auf die Knie. Auf Thailändisch bittet er seine Narumol erneut um ihre Hand. Die reagiert aber erst einmal anders als erhofft. Sie lacht nämlich schallend los. Wer weiß, was Josef ihr da gesagt hat. Schlussendlich sagt sie aber doch ja. Jetzt muss nur noch der Papa von Narumol davon überzeugt werden, nach Deutschland zu reisen. Aber das sollte ja jetzt kein Hindernis mehr werden.

Zum Ausflippen brachte am Mittwoch auch Helene Fischer ihre Fans. Die stellte in Köln ihre neue Tournee vor und verriet gleich auch noch DAS. Was war geschehen?