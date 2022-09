Netflix bringt Zuschauer mit Mörder-Serie „Dahmer – Monster“ zum Ausflippen! „Holy F***“

Es ist eine Geschichte, die einem das Blut in den Adern gefrieren lässt und Netflix-Zuschauer seit Mittwoch (21. September) das Gruseln lehrt. Der Streaminganbieter hat einen neuen Horror-Schocker im Programm und der basiert auch noch ausgerechnet auf einer wahren Begebenheit.

Ausgedacht ist hier allenfalls der richtige Kamerawinkel, denn die Geschichte von „Dahmer – Monster: Die Geschichte von Jeffrey Dahmer“ beruht auf den grausamen Taten des Serienmörders Jeffrey Dahmer. Schon der Trailer zu der Netflix-Serie lässt die Zuschauer ausflippen – und das nicht nur wegen schrecklichen Morde.

Netflix: Das ist die Geschichte hinter „Dahmer“

Dahmer kam am 21. Mai 1960 in Milwaukee im US-Bundesstaat Wisconsin zur Welt. Bekannt wurde er durch seine Mordserie, die er an jungen Männern und Jugendlichen verübte.

Besonders bizarr: Nachdem er seine, vorwiegend homosexuellen, Opfer sexuell missbrauchte und anschließend tötete, wurde er in einigen Fällen zum Kannibalen und verspeiste Teile der Toten. Nachdem Netflix sich bereits Serienkiller-Kollege Ted Bundy gewidmet hatte, werden jetzt die Gräueltaten von Jeffrey Dahmer gezeigt. Und das Interesse daran ist riesig.

Unter einem Beitrag auf dem Instagramkanal des Streaminganbieters frohlocken die Zuschauer und fällen schon nach dem kurzen Zusammenschnitt ein klares Urteil.

Netflix-Fans wittern Emmy-Nominierung für „Dahmer“

Viele sind sich sicher: Mit Schauspieler Evan Peters in der Hauptrolle ist der Serie eine Emmy-Auszeichnung sicher.

„Holy F***! Was eine Vorschau“

„Das sieht wirklich gut aus. Evan Peters will wirklich einen weiteren Emmy gewinnen“

„Gänsehaut“

„Evan Peters!!! Emmy-Gewinner“

Ganz abwägig wäre diese Vermutung nicht, immerhin konnte der Schauspieler bereits 2021 abräumen und sich für seine Rolle in der HBO-Serie „Mare of Easttown“ über die begehrte Auszeichnung freuen.

