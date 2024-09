„Bauer sucht Frau“-Star mit emotionaler Beichte – „Ich schaffe es nicht“

Anna Heiser packt aus! Der „Bauer sucht Frau“-Star lässt ihre Follower an den turbulenten Abenteuern ihres Mama-Alltags teilhaben. Und dabei geht es nicht immer rosig zu.

In ihrer Instagram-Story berichtet Anna ehrlich von einem typischen Morgenchaos: Tochter Alina weinte 15 Minuten, weil der Joghurt im Müsli eine unerwünschte Überraschung war. Und Söhnchen Leon? Der weigert sich standhaft, sein Spielzeug aufzuheben. Der „Bauer sucht Frau“-Star fragt sich, wie andere Eltern es schaffen, stets die Ruhe zu bewahren.

„Bauer sucht Frau“-Star gibt ehrlichen Einblick

„Ich bemühe mich wirklich, eine Mama zu sein, die verständnisvoll ist. Ich würde unfassbar gerne, nicht ‘nein’ oder ‘hör auf’ sagen, aber das schaffe ich nicht. Warum eigentlich nicht? Warum schaffen es andere und ich nicht?“, gesteht die Zweifach-Mama. Doch keine Sorge, trotz aller Herausforderungen wird das Müsli letztendlich gegessen und das Spielzeug eingesammelt.

„Es gibt Tage, wie zum Beispiel heute. Am frühen Morgen hat meine Tochter 15 Minuten geweint, weil ich ihr Joghurt in das Müsli getan habe, was sie nicht wollte, aber ich es nicht gewusst habe. Oder wie kriege ich Leon dazu, Sachen aufzuheben, die er mit Absicht geschmissen hat und nicht aufheben will. Es klappt einfach nicht.”

Anna spricht aus, was viele denken: Der Druck, perfekte Eltern zu sein, ist enorm. Im Juni hatte sie bereits offenbart, dass sie sich in der Mutterrolle manchmal verloren fühlt. Die Sehnsucht nach einer kleinen Auszeit führte sie zu einer kinderfreien Pause in Deutschland.

„Seit über drei Jahren habe ich das größte Glück Mama von zwei gesunden Kindern zu sein ‒ und glaubt mir, ich weiß es zu schätzen!” erklärt Anna. Trotzdem täte eine „Verschnaufpause“ ganz gut. Ihre Ehrlichkeit trifft den Nerv vieler Eltern, die sich im alltäglichen Erziehungswahnsinn oft alleine fühlen.