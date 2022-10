„Bauer sucht Frau“: Narumol ereilt Hiobsbotschaft – kurz vor der zweiten Trauung mit Josef

Diese Nachricht hat Narumol noch gefehlt! Als sie sich gerade auf ihre zweite Hochzeit mit „Bauer sucht Frau“-Bekanntheit Josef vorbereitet, wird der lebensfrohen Thailänderin das Herz gebrochen.

Vor laufender Kamera berichtet die „Bauer sucht Frau“-Darstellerin von der Schock-Nachricht, die sie kurz vor ihrer thailändischen Trauung erhalten hat. Prompt fließen ihr die Tränen über die Wangen.

„Bauer sucht Frau“-Traumpaar heiratet erneut – sogar Narumols Vater ist dabei

In der RTL2-Doku-Soap „Narumol & Josef“ steht die Liebe des RTL-Traumpaares im Vordergrund. Das Kamerateam begleitet die beiden bei ihren Vorbereitungen zu ihrer zweiten Hochzeit. In Folge 1 macht der Landwirt seiner Ehefrau einen Antrag und bittet sie darum, ihm noch einmal im Rahmen einer thailändischen Zeremonie das Ja-Wort zu geben.

In Folge 4 werden die Zuschauer nun Zeugen der exotischen Feierlichkeiten, die auf Josefs Hof stattfinden. Für das Spektakel ist sogar Narumols Vater aus Thailand angereist. In einer rührenden Zeremonie übergibt er seine 57-jährige Tochter an den TV-Bauern und erteilt ihm offiziell seinen Segen. Ein höchst emotionaler Moment für alle Beteiligten.

Mehr zu Narumol und Josef: „Bauer sucht Frau“-Star Narumol erhält Videobotschaft von Sohn Jack – „Ausmachen, ausmachen!“

Dem RTL2-Team erzählt Narumol mit gläsernen Augen, was ihr Vater über die Hochzeit denkt: „Er hat gesagt, dass sein größter Wunsch damit in Erfüllung gegangen ist – bevor er stirbt.“ Narumols Mutter kann leider nicht dabei sein. Sie ist bereits vor mehreren Jahren verstorben.

An besonderen Feiertagen wie diesem wird ihnen der Verlust wieder schmerzhaft bewusst. „Meine verstorbene Frau, Narumols Mutter, muss das mitbekommen“, wünscht sich Narumols Vater. „Es geht nicht ohne sie!“ Da brechen schließlich auch bei seiner Tochter alle Dämme.

„Bauer sucht Frau“-Star Narumol sieht ihren Vater zum letzten Mal

Und dann erfährt Narumol auch noch von ihrem Vater, dass sie sich nun wohl zum letzten Mal sehen. Der Gesundheitszustand des 79-Jährigen lasse es nicht zu, künftig weitere Reisen nach Deutschland zu unternehmen. „Er hat gesagt, das ist das letzte Mal, dass er uns hier besuchen kommt. Er glaubt, dass es kein nächstes Mal mehr geben wird“, erklärt die „Bauer sucht Frau“-Berühmtheit unter Tränen.

Nach dem Tod ihrer Mutter ist ihr Vater alles, was sie noch hat. Dass sie diese Hiobsbotschaft nur wenige Minuten vor ihrer Trauung – ausgerechnet an einem der schönsten Tage in ihrem Leben – verdauen muss, bricht Narumol das Herz. „Da musste ich schlucken“, gibt die Thailänderin zu.

Mehr zur RTL-Kuppelshow: „Bauer sucht Frau“: Antje kommt auf Arnes Hof an und traut ihren Augen nicht – „Ganz schrecklich“

Bei der Trauung ist dann jedoch nichts mehr von einem Abschied zu spüren. Gemeinsam feiern Narumol, Josef, ihre Freunde und Familie die Liebe und genießen das Fest in vollen Zügen.

Ex-„Bauer sucht Frau“-Kandidatin Antonia Hemmer steht noch immer unter Schock. Die Freundin von Patrick Romer zeigt sich völlig aufgelöst vor der Handykamera und bittet ihre Fans um Hilfe.