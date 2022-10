„Bauer sucht Frau“: Antje kommt auf Arnes Hof an und traut ihren Augen nicht – „Ganz schrecklich“

Zwischen Milchbauer Arne und Fußpflegerin Antje hat es beim Scheunenfest sofort gefunkt. Nun besucht die 31-Jährige den „Bauer sucht Frau“-Kandidaten erstmals auf seinem Hof in Göttingen.

Nach einigen Startschwierigkeiten erreicht sie endlich den Hof. Dort angekommen erlebt die „Bauer sucht Frau“-Teilnehmerin jedoch ihr blaues Wunder. Mit diesem Anblick hat Antje nicht gerechnet.

„Bauer sucht Frau“-Kandidat wartet auf Hofdame – von ihr fehlt jede Spur

Stundenlang hat sich Arne auf den Besuch seiner Hofdame Antje vorbereitet. Für die hübsche Blondine aus Pöhlde bei Herzberg am Harz soll alles perfekt sein. Bei den Vorbereitungen bekommt der Milch- und Käsebauer sogar Unterstützung von seinem Vater Andreas. Gemeinsam schmücken sie den Traktor, mit dem Arne seine Ausgewählte abholen möchte.

Doch dann die Schocknachricht: Antje steigt nicht an der abgesprochenen Bushaltestelle aus. Die medizinische Fußpflegerin ist nämlich versehentlich eine Haltestelle zu früh ausgestiegen. Nun muss sie den Rest des Weges zum Hof zu Fuß bewältigen. „Ich habe schon ganz nasse Hände vor Aufregung“, verrät sie dem RTL-Team.

Mehr zur neuen Staffel: „Bauer sucht Frau“-Kandidatin bricht vor RTL-Kameras in Tränen aus – „Kannst du mir nicht antun“

Wenige Meter vor der Hofeinfahrt kommt ihr Arne dann mit einem bunten Blumenstrauß in der Hand und einem breiten Lächeln auf den Lippen entgegen. Nach zwei herzlichen Umarmungen nimmt er ihr den schweren Koffer ab und führt sie zum noch immer mit Blumen geschmückten Trekker, der auf sie wartet.

Kurzerhand klettern die Zwei auf die Ladefläche und werden anschließend von Andreas zum Hof gefahren. Dort angekommen fährt die Ladefläche plötzlich in die Höhe und Antje erhält einen ersten Überblick über das Gelände. „Eine sehr schöne Überraschung“, freut sich die 31-Jährige.

„Bauer sucht Frau“-Hofdame sieht ihre Unterkunft: „Habe ich nicht erwartet“

Als Nächstes ist ihr Schlafplatz an der Reihe. Der beschränkt sich nicht etwa wie bei den meisten „Bauer sucht Frau“-Kandidaten auf ein einzelnes Schlafzimmer, sondern umfasst eine komplette Gästewohnung. „Ich habe nicht erwartet, dass ich eine ganze Wohnung für mich habe“, staunt Arnes Hofdame.

Im Schlafzimmer erwartet sie dann jedoch ein unerwarteter Anblick. Arne hat ihr eine bedruckte Bettwäsche aufgezogen. Auf dem Kissen sowie der Decke prangt das riesige Foto einer braunen Kuh. „Ich bin absoluter Kuh-Mensch. Kühe sind mein Leben“, betont der 31-Jährige.

Skandal um „Bauer sucht Frau“-Staffel 2022: Nazi-Skandal bei RTL – „Und das habt ihr vorher nicht bemerkt?“

Seine Hofdame ist da etwas anderer Meinung. „Ich finde so bedruckte Bettwäsche ganz schrecklich. Das ist so kitschig“, gesteht Antje in der Folge bei RTL. Der Print werde sie aber nicht vom erholsamen Schlaf abhalten. „Bestimmt schlafe ich sehr gut darin, weil Arne es ja ausgesucht hat. Ich weiß, dass es vom Herzen kam“, nimmt sie den Milchbauern in Schutz.

Beim Scheunenfest ist es dieses Jahr besonders emotional geworden. Als Bauer Jörg die 40-jährige Annika kennenlernt, fließen plötzlich Tränen.