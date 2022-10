„Bauer sucht Frau“-Kandidatin bricht vor RTL-Kameras in Tränen aus – „Kannst du mir nicht antun“

Jörg hat sich getraut und will 2022 bei „Bauer sucht Frau“ seine große Liebe finden. Herzdame Patricia ist bereits auf Probe bei dem Landwirt eingezogen. Und die Zeichen stehen gut, dass es zwischen den beiden langfristig klappen könnte.

Mit seinem reichhaltigen Frühstück konnte der Landwirt bei der „Bauer sucht Frau„-Kandidatin zumindest schon mal punkten. Dass das Leben auf dem Hof aber nicht nur aus Käse und Croissants besteht, muss Patricia bereits kurz darauf feststellen.

„Bauer sucht Frau“-Kandidatin soll sich besonderer Herausforderung stellen

Der 49-Jährige möchte, dass sein Damenbesuch einen seiner Traktoren aus der Halle auf den Hof fährt. „Dann will ich mal sehen, wie sie reagiert“, sagt Jörg. Patricias Reaktion spricht Bände: „Ich hatte echt Angst. Ich fahre mit meinem Auto weder in die Waschstraße, noch in die Tiefgarage und dann soll ich direkt so einen Traktor fahren.“

Das ist die RTL-Show „Bauer sucht Frau:

Die Kuppelshow Bauer sucht Frau basiert auf dem britischen Format „Farmer wants a wife“

Gesendet wird die Show bei RTL

Moderatorin ist auch 2022 immer noch TV-Star Inka Bause

Die erste Ausstrahlung in Deutschland erfolgte 2005

Die Folgen kommen immer montags und dienstags um 20.15 Uhr auf RTL und sind online in der Mediathek bei RTL+ abrufbar

Zu viel für die RTL-Kandidatin. Während Patricia bereits vom Schlimmsten ausgeht, hat Jörg aber weiterhin vollstes Vertrauen in seine Auserwählte. Ganz geheuer ist der 40-Jährigen ihre Aufgabe allerdings nicht. Sie versucht den Landwirt mit ihrem Charme zu überzeugen.

Ammenkuhhalter Jörg (49) aus Hessen ist bei „Bauer sucht Frau“ auf Brautschau. Foto: RTL+

„Bauer sucht Frau“-Kandidatin bricht in Panik aus

Doch Jörg bleibt dabei, dass Patricia es wenigstens einmal versuchen soll. Seine Strategie: Er zeigt Patricia, wie der Traktor funktioniert, damit sie anschließend selber ran kann. Doch schon die Erklärung sorgt bei der 40-Jährigen für Panik. „Das kannst du mir nicht antun“, sagt sie ängstlich.

Am Ende manövriert Jörg den Traktor selbst aus der Halle. Kaum ist das Gefährt geparkt, springt Patricia mit wackeligen Beinen aus der Fahrerkabine. Die Situation lässt die 40-Jährige ihre Teilnahme bei „Bauer sucht Frau“ hinterfragen. Sie ist sich nicht sicher, ob sie mit dem Leben auf dem Hof wirklich zurechtkommt. Der Gedanke daran lässt sie in Tränen ausbrechen, denn mittlerweile ist sie „total verliebt“ in ihren Jörg. Bleibt abzuwarten, ob sich Patricia noch an die Aussicht auf das neue Leben gewöhnen kann, oder am Ende doch den Schlussstrich zieht.

