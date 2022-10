„Bauer sucht Frau“: Nazi-Skandal bei RTL – „Und das habt ihr vorher nicht bemerkt?“

Die neue Staffel „Bauer sucht Frau“ hat ihren ersten Skandal. Dabei ist sie doch gerade erst gestartet. Am Freitagabend machte es RTL selber öffentlich. „Da sich RTL von jeglichem rechtsradikalen Gedankengut distanziert, wurde der ‚Bauer sucht Frau‘-Kandidat Sven aufgrund seiner Tätowierungen aus der Sendung geschnitten“, hieß es in einem Statement bei Instagram.

Um welche Tattoos es sich handelte, die RTL zu dieser Entscheidung kommen ließen, war zu diesem Zeitpunkt unklar. Im TV wurde Sven noch nicht gezeigt und auch im Presseportal ist ein Bild des Kandidaten nicht mehr auffindbar.

„Bauer sucht Frau“: Tattoo-Skandal bei RTL

Nun ist jedoch klar, um was für Motive es sich handelte. So zeigte ein RTL-Foto den aus der Sendung geschnittenen Kandidaten mit einem großen Eisernen Kreuz auf dem linken Arm. Und um genau dieses Motiv gibt es nun Ärger bei Instagram. So stellen sich einige Zuschauer die Frage, wie das riesige Symbol, das auch auf den offiziellen Fotos des Senders zu sehen ist, nicht bemerkt werden konnte.

Ist das Eiserne Kreuz verboten?

Das Eiserne Kreuz an sich ist nicht verboten

In Verbindung mit dem Hakenkreuz jedoch ist es verfassungswidrig

Es gilt als Erkennungszeichen für Gefechts- und Luftfahrzeuge der Bundeswehr

„Und das habt ihr vorher nicht bemerkt? Finde ich bisschen seltsam“, schreibt beispielsweise eine Zuschauerin. Und ein weiterer RTL-Zuschauer schreibt bei Instagram: „Hätte das nicht auffallen können? Vielleicht sollte das in den Vertrag mit aufgenommen werden.“ Während ein Dritter ergänzt: „Aber fällt sowas nicht spätestens bei der Aufzeichnung auf?“

Von Seiten RTLs hieß es zu der Frage nach den Tattoos des „Bauer sucht Frau“-Kandidaten: „Die betreffenden Tattoos waren bei den Vorbereitungen der Sendung wegen der Fülle seiner Tätowierungen am ganzen Körper nicht aufgefallen.“

In der neuen Folge, die RTL am Montag ausstrahlen wird, ist Sven bereits nicht mehr zu sehen. Der Sender hat die Folge so geschnitten, dass lediglich seine Konkurrenten zu sehen sind.