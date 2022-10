„Bauer sucht Frau“-Star Antonia Hemmer: Hilferuf an Fans – „Lasst dieses Video bitte viral gehen!“

Die Verzweiflung ist ihr ins Gesicht geschrieben. Antonia Hemmer, die durch ihre Teilnahme bei „Bauer sucht Frau“ bekannt geworden ist, meldet sich nach einem Nervenzusammenbruch bei Instagram zu Wort.

Weil sie sich nicht anders zu helfen weiß, bittet die „Bauer sucht Frau“-Bekanntheit nun sogar ihre eigenen Fans um Hilfe. Ob sie Antonia aus ihrem Unglück retten können? Fraglich.

„Bauer sucht Frau“-Star am Boden zerstört: „Fix und fertig mit meinen Nerven“

Es ist ein erschreckender Anblick: Antonia Hemmer sitzt mit gläsernen Augen vor der Handykamera. Das Licht in ihrem Zimmer ist gedämmt, im Hintergrund ist traurige Musik zu hören. „Ich bin gerade fix und fertig mit meinen Nerven. Ich weiß nicht, was ich sagen soll“, beginnt die 22-Jährige zu erzählen. Was ist nur passiert?

Wer jetzt befürchtet, zwischen Antonia und ihrem Freund Patrick Romer ist es aus oder das Paar könnte sich gestritten haben, irrt sich. Der Grund, wieso die „Sommerhaus der Stars“-Gewinnerin völlig aufgelöst vor der Kamera sitzt, hat nichts mit ihrer umstrittenen Beziehung zu tun.

Mehr zu Antonia und Patrick: RTL: Antonia Hemmer nach Sommerhaus-Sieg nicht wiederzuerkennen – Kollegin in Sorge

„Ich weiß jetzt auf jeden Fall, wie sich Leute fühlen, die im Lotto gewonnen haben und den Lottoschein verloren haben“, erklärt die ehemalige „Bauer sucht Frau“-Kandidatin ihren Anhängern bei Instagram. Klingt ganz danach, als hätte Antonia etwas höchst Wertvolles, gar Unbezahlbares verloren.

Dann rückt sie mit der Sprache heraus: Die Influencerin hat mehrere Hundert Follower verloren. Ein falscher Klick und schon sei alles weg gewesen.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ex-„Bauer sucht Frau“-Teilnehmerin verliert Hunderte Follower

Verzweifelt schildert Antonia die Situation: „Ich bin seit über einem Jahr bei Instagram gesperrt und kann keine Follower mehr annehmen – zumindest nur eine begrenzte Anzahl pro Tag. Und wenn die erreicht ist, dann wird mir die Frage gestellt: ‚Entweder stellen Sie Ihren Account jetzt öffentlich, dann verlieren Sie aber alle Follower-Anfragen, oder Sie bleiben weiterhin privat und sind vorübergehend gesperrt.'“

Aus Versehen habe sie dann auf den „Veröffentlichen“-Button gedrückt. Ein fataler Fehler. „Ich habe an die 100 bis 200 Follower verloren – durch einen falschen Klick“, ärgert sich das Model. In nur einer Woche wäre ihre Sperrung sowieso aufgehoben worden.

Mehr zur RTL-Kuppelshow: „Bauer sucht Frau“: Antje kommt auf Arnes Hof an und traut ihren Augen nicht – „Ganz schrecklich“

Da die Reichweite eines Influencers sein Kapital darstellt, bittet Antonia Hemmer ihre Follower nun um Hilfe: „Also bitte lasst dieses Video viral gehen! Alle die mir folgen wollten, können mir jetzt nochmal folgen. Wie kann man so viel Pech haben?!“

Auch für einen „Bauer sucht Frau“-Kandidaten aus der aktuellen Staffel ist es brenzlig geworden. Nachdem ein privates Detail öffentlich geworden ist, hat er die RTL-Show prompt verlassen müssen.