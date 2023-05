„Bauer sucht Frau“-Kandidatin packt aus: „Erste Nacht war schrecklich“

Seit acht Jahren bereits ist Winzer Ezequiel geschieden. Eine neue Liebe blieb in all der Zeit Mangelware. Doch nun soll sich endlich etwas ändern. Der 42-Jährige wünscht sich eine neue Frau an seiner Seite. Ob „Bauer sucht Frau International“ da helfen kann?

Die Vorzeichen stehen nicht schlecht. So fanden sich gleich zwei Damen, die zu dem attraktiven Hobby-Fußballer nach Argentinien kommen und ihn und seine Arbeit kennenlernen wollten. Während „Frühaufsteherin“ Sybille nach der ersten Nacht in Südamerika noch voller Herzklopfen in die Küche tapert, sieht das bei Ezequiels zweiter „Bauer sucht Frau International“-Herzdame schon ganz anders aus.

Quarkene Grillen sorgen bei „Bauer sucht Frau International“ für Ärger

Die rothaarige Lisa nämlich war so gar nicht begeistert von der ersten Nacht im neuen Heim auf Zeit. Sie hatte gar nicht gut geschlafen. „Die ganzen Hunde und Grillen waren draußen am quaken“, beschreibt die Hofdame ihre Einschlafprobleme. Wie ärgerlich aber auch, die quakenden Grillen. Doch Lisa legt noch einmal nach.

„Die erste Nacht in Ezis Haus war schrecklich. Ich habe nicht so gut geschlafen. Die Hunde haben draußen gebellt, aber ich habe dann meine Ohropax genommen und dann reingestopft und dann bin ich tatsächlich noch einmal kurz eingeschlafen. Nur morgens war ich dann ziemlich müde, sodass ich noch ein bisschen im Bett lag“, erläutert Lisa.

„Bauer sucht Frau“-Kandidatin Lisa darf bleiben

Das sei aber gar nicht so schlimm, zeigt sich Hausherr Ezequiel verständnisvoll. „Das passiert mir auch, wenn ich in einem neuen Haus und einem neuen Bett bin“, so der 42-Jährige. Dann bleibt nur zu hoffen, dass sich Lisa schnell einlebt. Nach gründlicher Überlegung entschied sich der kernige Lockenkopf nämlich dafür, mit Lisa noch ein wenig Zeit verbringen zu wollen.

Ein Schock für die 42-jährige Sybille. „Ich hätte es nicht gedacht. Also damit habe ich jetzt nicht so gerechnet. Ich hatte schon gedacht, dass er mich weiterhin kennenlernen will“, war die Neuburgerin sichtlich traurig. Für Lisa hingegen ging ein Traum in Erfüllung. Bleibt nur zu hoffen, dass die Grillen in Zukunft ein wenig leiser quaken und die Nächte mit ihrem Winzer weniger schrecklich werden. Die ganze Folge kannst du bei RTL Plus sehen.