„Bauer sucht Frau international“: Kandidat kassiert eiskalten Korb – dann fließen Tränen

Bei „Bauer sucht Frau International“ geht es um die ganz großen Gefühle. Dabei suchen die Kandidaten und Kandidatinnen über die Landesgrenzen hinaus nach der großen Liebe. Am Montagabend (15. Mai 2023) zeigt RTL eine neue Folge der beliebten Dating-Show. Und diese soll sich als sehr emotional herausstellen.

Mittlerweile suchen die Bauern lange nicht mehr nur Frauen, sondern auch Männer. So auch Hobbybauer Heiko aus Spanien, der in der RTL-Sendung den Mann fürs Leben sucht. Mit Kandidat Basti scheint es im ersten Moment zu funken, doch die Gefühle der beiden werden immer wieder auf die Probe gestellt, wie in der fünfte Folge von „Bauer sucht Frau international“ deutlich wird.

„Bauer sucht Frau international“: Heiko, Basti und das Missverständnis

Gärtner Heiko hat sich auf der spanischen Insel La Palma ein kleines Paradies erschaffen. Seit Jahren lebt der 46-Jährige in einer geräumigen Finca und sucht nun nach dem perfekten Partner, um sein Glück zu teilen. In Kandidaten Basti scheint der Hobbybauer großes Potenzial zu sehen. Oder doch nicht?

Zu Beginn der fünften Folge wirkt alles sehr ausgelassen zwischen den beiden Männern. Heiko bringt seinem Auserwählten sogar morgens das Frühstück. Doch als die beiden sich den alltäglichen Aufgaben, wie das Saubermachen der Terasse widmen, kippt die Stimmung plötzlich. Es kommt zu einem verherenden Missverständnis.

Heiko lässt Basti eiskalt abblitzen

Damit hätte Basti wohl kaum gerechnet. Nachdem er geholfen hat Heikos Terasse zu schrubben, möchte der 40-Jährige ein etwas tiefergehendes Gespräch anfangen. Ihn plagen die Zweifel, dass die Distanz einen Keil zwischen die Männer treibt. Denn Basti muss bald wieder zurück nach Deutschland. Prompt fragt er den Hobbybauern, ob er sich nicht zum ihm auf den Boden setzen wolle. Seine Reaktion spricht Bände.

„Nö, ich setz mich doch jetzt nicht mit dir hierher und wir fummeln, oder was?“, fährt Heiko seinen gegenüber an. Mensch, so war das doch gar nicht gemeint. Basti wollte lediglich auf Augenhöhe kommunizieren und nicht mit ihm „rumlecken“, erklärt er. Nach dieser Abweisung kommen dem 40-Jährigen die Tränen. „Ich brauche mal eben fünf Minuten“, sagt er anschließend. Ohje, ob das wohl noch was werden kann?

RTL zeigt „Bauer sucht Frau international“ 2023 montags und dienstags im TV und online in der Mediathek bei RTL+.