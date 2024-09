„Bauer sucht Frau“-Star macht deutliche Ansage – „Unheimlich viel Gegenwind“

Sie gelten als eines DER Traumpaare von „Bauer sucht Frau“: Anna Heiser und ihr Gerald haben sich in der RTL-Sendung gesucht und gefunden. Die beiden haben Deutschland nach ihrer Teilnahme den Rücken gekehrt und sind gemeinsam nach Namibia ausgewandert.

Dort leben sie mit ihren zwei Kindern auf einer Farm. Auch wenn sie nur noch selten im TV zu sehen ist, hält „Bauer sucht Frau“-Star Anna Heiser ihre Fans über Instagram auf dem Laufenden. Dort teilt sie nun eine emotionale Liebeserklärung mit ihren 233.000 Followern.

„Bauer sucht Frau“-Star Anna Heiser wendet sich an Hater

Ihre Liebesgeschichte ist wie aus dem Bilderbuch. Bei „Bauer sucht Frau“ verliebt, danach geheiratet und anschließend eine Familie gegründet. Auf Instagram lässt Anna Heiser mit einem Zusammenschnitt einzelner Videos ihre Beziehung mit Gerald nochmal Revue passieren.

Mit dem Clip möchte sie allerdings nicht nur die schönen Momente zeigen. In dem dazugehörigen Text macht die zweifache Mutter eine deutliche Ansage an all diejenigen, die nicht an ihr Liebesglück geglaubt haben: „Tja, an alle die geglaubt haben, wir würden nicht zusammen gehören. Pech gehabt! Als wir uns kennengelernt haben, hatten wir unheimlich viel Gegenwind. Es wurde in der Öffentlichkeit darüber diskutiert, dass wir nicht zusammen passen würden, dass Gerald sich falsch entschieden hätte und die Ehe eh nicht halten wird.“

„Die Liebe hört niemals auf“

Weiter schreibt die TV-Bekanntheit: „Die Zeit hat uns aber gezeigt, dass unsere Beziehung stärker als jegliche Schicksalsschläge ist und dass wir zusammen alles schaffen! Denn ‚Die Liebe erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, hält allem stand. Die Liebe hört niemals auf.'“ Das ist nicht nur eine zuckersüße Liebeserklärung an ihren Ehemann, sondern auch eine ordentliche Ansage an all ihre Hater!

Ob es solch eine Liebesgeschichte auch in der kommenden 20. Staffel geben wird? RTL zeigt die Jubiläumsausgabe ab dem 30. September bei RTL und anschließend auch in der Mediathek bei RTL+.