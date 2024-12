„Bauer sucht Frau“-Star am Boden zerstört – Trauer um zwei verstorbene Freunde

Traurige Nachrichten von „Bauer sucht Frau“-Star Anna Heiser! Die 34-Jährige muss aktuell zwei Todesfälle verkraften. Die 34-Jährige erreichte die Nachricht selbst völlig überraschend.

Nun teilt sie mit ihren Fans, wie es ihr geht – und vor allem, was dieser Verlust mit ihr gemacht hat.

„Bauer sucht Frau“-Star in Trauer

Anna Heiser und ihr Gerald hatten sich 2017 in der RTL-Kuppelshow „Bauer sucht Frau“ kennengelernt. Kurz darauf war das Paar nach Namibia ausgewandert und gründete dort eine Familie. Die Mutter von zwei Kindern ist heute als Influencerin aktiv und gibt regelmäßig Einblicke aus ihrem Leben preis.

Doch statt fröhlichen Familienschnappschüssen teilte Anna Heiser neulich eine emotionale Nachricht mit ihren Followern. „In den letzten Tagen kamen traurige Nachrichten bei mir an. Zwei meiner damaligen Schulfreunde sind vor Kurzem verstorben“, so die 34-Jährige in ihrer Instagram-Story. Der Verlust hat sie zum Nachdenken angeregt.

„Bauer sucht Frau“-Star wird deutlich

In dem Statement wird deutlich, wie nah ihr das Ganze geht. „Ich hatte zwar seit Jahren keinen Kontakt zu den beiden Personen, dennoch ist es sehr traurig, dass so junge Menschen gehen mussten“, schreibt die ehemalige „Bauer sucht Frau“-Kandidatin weiter. Schnell wird ihr bewusst, dass ihre eigenen Probleme auf der Farm plötzlich in den Hintergrund gerückt sind.

Abschließend schreibt sie: „In Polen gibt es ein Gedicht, das gerade in meinem Kopf schwebt: ‚Beeilen wir uns, Menschen zu lieben, denn sie gehen so schnell fort. Und das stimmt. Wir sind gesund, wir haben uns und das ist das Wichtigste.“