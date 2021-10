„Bauer sucht Frau“-Star Anna Heiser plant Veränderung – „Der Partner kann sich wechseln“

Für „Bauer sucht Frau“-Star Anna Heiser war es ein ganz besonderer Moment, als sie erfuhr, schwanger zu sein. Ihr kleiner Leon ist mittlerweile bereits neun Monate alt. Vor der Schwangerschaft war es allerdings nicht leicht für die RTL-Kandidatin. Sie erlitt eine Fehlgeburt. Eine Erfahrung, die sie und ihr Mann Gerald damals öffentlich teilten.

Inzwischen kann die ehemalige „Bauer sucht Frau“-Teilnehmerin ihr Familienglück in vollen Zügen genießen – und hat deshalb nun ein wichtiges Vorhaben in Planung. Überraschend sind dabei die Worte über ihren Partner, die Anna Heiser verlauten lässt.

Bauer sucht Frau: Anna Heiser wünscht sich ein Tattoo, das sie an ihren Sohn erinnert. Foto: TVNOW

„Bauer sucht Frau“-Star Anna Heiser hat was Wichtiges vor

Die Namibia-Auswanderin will sich tatsächlich ein Tattoo stechen lassen. Es soll an ihren Sohn Leon erinnern. Auf Instagram teilt sie die Neuigkeiten mit ihren Fans.

„Bauer sucht Frau“-Anna: „Der Partner kann sich wechseln“

„Ich habe gestern nach einem Tattoo recherchiert, weil das schon immer mein Vorhaben war, dass ich die Namen meiner Kinder tätowiere“, beginnt Anna Heiser ihre Worte. Und erklärt weiter: „Der Partner kann sich wechseln, die Kinder nicht. Was ich aber natürlich auch nicht bei Gerald hoffe, dass er sich wechselt.“

Das Tattoo hätte die ehemalige Ruhrpottlerin am liebsten am Schlüsselbein. „Gerald meinte, dass ich zwei getrennte Tattoos machen soll. Also bin ich noch am überlegen, ob ich eins hinterm Ohr als Sternchen mache und eins am Schlüsselbein. Also schauen wir, was daraus wird. Bis Dezember habe ich noch ein bisschen Zeit.“

Neben ihren Plänen plagen den „Bauer sucht Frau“-Star derzeit aber noch Probleme, die wahrscheinlich einige Frauen kennen dürften. Verzweifelt wendete sich die Mutter kürzlich an ihre Follower. Was genau sie so beschäftigt, liest du hier >>> (jhe)