„Bares für Rares“: Horst Lichter baff, als er Uralt-Spielzeug sieht – „Danke, danke, danke“

Begeisterung bei „Bares für Rares“ im ZDF!

„Bares für Rares“-Moderator Horst Lichter kann es nicht fassen. (Archivfoto) Foto: picture alliance/dpa

Als Trödelshow-Moderator Horst Lichter das Mitbringsel von Jens Hoffmann sieht, kriegt er sich kaum mehr ein. „Ich bin schlichtweg begeistert“, gibt der „Bares für Rares“-Star zu. Und dabei handelt es sich um ein rund 100 Jahre altes Spielzeug.

„Bares für Rares“ (ZDF): Moderator und Experte aus dem Häuschen, als sie Aufstellspiel sehen

„Bares für Rares“-Kandidat Jens Hoffmann hat sein Fundstück im Haus seiner verstorbenen Tante entdeckt – ohne zu wissen, worum es sich dabei handelt.

Experte Sven Deutschmanek kann dem 61-Jährigen schnell Klarheit verschaffen. Es handelt sich um ein Aufstellspiel eines Zoos, besteht aus vielen verschiedenen Stücken. Das Aufstellspiel muss etwa um 1900 entstanden sein, so Experte Deutschmanek. Das erkenne man an der Kleidung der Figuren.

Horst Lichter ist sofort Feuer und Flamme: „Dafür kann ich mich jetzt wirklich begeistern.“ Vor allem der „sehr, sehr gute Zustand“ wird von Sven Deutschmanek gelobt. Das Aufstellspiel sei demnach „eines der besten, die ich je gesehen habe, in Vielfalt und Zustand.“ Schließlich beinhaltet es über 100 Menschen, Figuren und Charaktere, dazu etwa 20 Gebäude und Bäume. „Ich find' es sensationell“, so der „Bares für Rares“-Experte.

„Bares für Rares“ (ZDF): Horst Lichter ist einfach nur dankbar

Bei der Expertise gibt es dann auch eine große Überraschung für Verkäufer Hoffmann. Der wäre mit 100 Euro für das Aufstellspiel zufrieden – doch Sven Deutschmanek greift sofort ein: „Das können wir nicht machen.“

Stattdessen schätzt er den Wert auf sagenhafte 1500 bis 2000 Euro. „Also ich glaub, wenn so etwas in einem speziellen Auktionshaus läuft, dann geht das durch die Decke.“

Horst Lichter kann nur zustimmen: „Das finde ich vollkommen in Ordnung. Ganz ehrlich, danke, danke, danke. Ich bin immer wieder begeistert wenn etwas kommt, was wir so noch nicht hatten“, verabschiedet er Verkäufer Jens Hoffmann.

Im Bieterraum kann der 61-Jährige tatsächlich einen vierstelligen Betrag erzielen. Welcher Händler den Zuschlag erhält, kannst du bei „Bares für Rares“ in der ZDF-Mediathek sehen. (kv)