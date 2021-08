„Bares für Rares“: Kandidatin will Fälschung verkaufen – Horst Lichter muss durchgreifen

Er war fast zu schön, um wahr zu sein. Einen Brieföffner des berühmten russischen Goldschmiedes Fabergé wollte Teresa Beck-Babajanyan am Dienstag bei „Bares für Rares“ verkaufen.

Doch die Expertise von „Bares für Rares“-Expertin Heide Rezepa-Zabel endete ganz anders, als es sich die Schlossführerin aus Schwerin erträumt hatte.

„Bares für Rares“: Fabergé-Brieföffner sorgt für Wirbel

Von ihrem Mann habe sie den edlen Brieföffner bekommen, berichtet Teresa Beck-Babajanyan. Dieser sei häufig beruflich auf Reisen und habe ihn ihr als Geschenk zum dritten Hochzeitstag mitgebracht.

Ein ganz schön edles Geschenk, könnte man meinen. Schließlich kosten Brieföffner der Luxus-Marke gerne mal ein paar Tausend Euro.

Dieser Brieföffner sollte eigentlich von Fabergé sein. Foto: Screenshot ZDF

Doch je näher Heide Rezepa-Zabel sich den Fabergé-Brieföffner ansah, desto skeptischer wurde die Kunsthistorikerin. So würden die Marken, die auf dem Brieföffner verewigt wurden, nicht zusammen passen.

Zeitlich, so Rezepa-Zabel würden diese im Widerspruch stehen, dürften bei einem echten Fabergé-Brieföffner also nicht zusammen auftreten.

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

-------------------

Das ist „Bares für Rares“:

„Bares für Rares“ ist eine Trödelshow

Die Sendung wird seit 2013 im ZDF ausgestrahlt

Moderiert wird sie von Horst Lichter

Die Anmeldung erfolgt online

Es besteht ein fester Pool der „Bares für Rares“-Händler und Experten

Zu denen gehören unter anderem Daniel Meyer, Fabian Kahl oder Susanne Steiger

Gegen die Show wurden immer wieder Fake- und Betrugs-Vorwürfe laut. Sie konnten nie bewiesen werden

Trotz Corona wurden auch 2021 neue Folgen produziert

----------------------------------------

Der Kunsthistorikerin blieb also nur ein Schluss: „All diese vielen kleinen Details weisen darauf hin, dass es sich hier um eine Nachahmung, eine Fälschung handelt.“

„Bares für Rares“: Horst Lichter wird deutlich

„Oha“, ist Horst Lichter überrascht. Das gibt es schließlich auch nicht häufig bei „Bares für Rares“. Doch so sympathisch ihm auch die Verkäuferin ist - er muss durchgreifen. „Wenn es eine Fälschung ist, darf man es eigentlich nicht in den Handel bringen“, so der 59-Jährige. Und weiter: „Sei nicht böse mit uns.“

Und Teresa Beck-Babajanyan? Die ist völlig perplex ob der neuen Erkenntnisse. „Dann muss ich das meinem Mann sagen, dass er wahrscheinlich dann wirklich einer Fälschung aufgesessen ist.“

----------------------------------------

Mehr zu „Bares für Rares“:

„Bares für Rares“: Enkelin räumt mit Erbstück ihrer verstorbenen Großmutter ab – „Hat sie vor uns Kindern versteckt“

„Bares für Rares“: Frau hat wertvolles Gemälde – dahinter verbirgt sich eine dramatische Familiengeschichte

„Bares für Rares“: Als Paar DAS verkaufen will, muss der Sender eingreifen – „Darf nicht verkauft werden“

----------------------------------------

Zuletzt wollte eine Frau ihren Ring geradezu verramschen. Doch das ließen die Händler nicht zu.