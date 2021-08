„Bares für Rares“: Frau will Ring für 100 Euro verkaufen – als sie diese Summen hört, fällt sie fast vom Glauben ab

Dies sind die Geschichten, die „Bares für Rares“ zu einer der beliebtesten Sendung im deutschen Fernsehen machen. Manche Verkäufer kommen mit abstrus hohen Erwartungen in die ZDF-Trödelshow. Andere genau andersherum. Was nun einer Frau geschah, die ihren Ring für kleines Geld verkaufen wollte, ist unfassbar.

Umso schöner sind dann die verblüfften Gesichter der Menschen, wenn sie erfahren, wie viel Geld sie wirklich mit ihrem Exemplar bei „Bares für Rares“ abstauben können – so wie bei Hildegard Kreuer aus Köln.

Die „Bares für Rares“-Händler sind nicht mehr zu halten, als Hildegard Kreuer ihren Ring anbietet. Foto: Screenshot ZDF

„Bares für Rares“: Frau würde für 100 Euro verkaufen – Expertise liegt weit darüber

Die Verkäuferin bringt einen Ring mit einem synthetischen Saphir zu „Bares für Rares“. Das Schmuckstück hat sie von ihrer Mutter geerbt, die vor 17 Jahren verstorben ist. Seitdem liegt der Ring allerdings nur in der Schublade. Wenn Hildegard wüsste, wie viel Geld sie da jahrelang in ihrem Schränkchen liegen lassen hat...

Platin, Gold und Diamanten. Da staunt sogar Expertin Heide Rezepa-Zabel: „Er ist attraktiv, er macht ordentlich etwas her.“ Aber wie viel möchte Hildegard für ihr Erbstück haben? Die 68-Jährige erklärt, dass sie vier Enkel hat mit denen sie gern ein Eis essen gehen würde. Sie möchte den Ring daher für etwa 100 bis 150 Euro verramschen.

Doch damit liegt sie weit unter dem tatsächlichen Wert. Die Expertise von Rezepa-Zabel lautet: „Ich würde hier taxieren, 500 bis 700 Euro.“ Wow! Das sind mal Zahlen. Hildegard reißt erstaunt die Augen auf. Dabei ahnt sie noch gar nicht, welche Mega-Summen sie gleich im Händlerraum erwarten.

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

----------------------------------------

Das ist „Bares für Rares“:

„Bares für Rares“ ist eine Trödelshow

Die Sendung wird seit 2013 im ZDF ausgestrahlt

Moderiert wird sie von Horst Lichter

Die Anmeldung erfolgt online

Es besteht ein fester Pool der „Bares für Rares“-Händler und Experten

Zu denen gehören unter anderem Daniel Meyer, Fabian Kahl oder Susanne Steiger

Gegen die Show wurden immer wieder Fake- und Betrugs-Vorwürfe laut. Sie konnten nie bewiesen werden

Trotz Corona wurden auch 2021 neue Folgen produziert

----------------------------------------

„Bares für Rares“: Gebote überschlagen sich – „Wunschpreis hat sich verzehnfacht“

Auch auch die Händler halten nichts von Hildegards 100-Euro-Wunsch. Sofort platzt es aus Juwelierin Susanne Steiger: „Ich bin schockverliebt! Das kommt nicht oft vor, aber der Ring trifft mich mitten ins Herz. Wunderschön!“ Na, das klingt doch schon mal vielversprechend. So kann es weitergehen.

Der Ring von Hildegard lässt die Händler staunen. Foto: Screenshot ZDF

Nachdem Susanne die Runde mit einem Gebot von 800 Euro eröffnet, geht es plötzlich ganz schnell. Wolfgang Pauritsch, Susanne Steiger und Elke Velten-Tönnies überschlagen sich beinah mit ihren Geboten: Es geht von 900 über 1.000, 1.100, 1.200, 1.250 bis zu 1.500 Euro. Unfassbar!

Am Ende verkauft Hildegard den Ring ihrer Mutter an Elke für stolze 1.500 Euro. „Mein Wunschpreis hat sich jetzt verzehnfacht. Das gibt ein riesengroßes Eis!“ Die Kölnerin, die zu Beginn nicht mehr als 150 Euro für das Schmuckstück erwartet hat, strahlt regelrecht vor Glück. Hach, da macht das Zuschauen doch gleich doppelt so viel Spaß.

----------------------------------------

Mehr zu „Bares für Rares“:

„Bares für Rares“: Kandidat über Händler – „Alles kleine Kinder“

„Bares für Rares“: Bittere Klatsche für Wolfgang Pauritsch! „Was will man da noch sagen?“

„Bares für Rares“: Enkelin räumt mit Erbstück ihrer verstorbenen Großmutter ab – „Hat sie vor uns Kindern versteckt“

----------------------------------------

Er brachte doch nur ein altes Zeitungsblatt zu „Bares für Rares“. Doch die Händler erkennen einen Schatz. Was war passiert?

Die ZDF-Trödelshow wird immer wieder mit Fake-Vorwürfen konfrontiert. Händlerin Esther Ollick spricht nun Klartext und verrät, was dran ist an den Gerüchten.

Bei diesem Kunstobjekt kennen die Händler kein Halten mehr. Welche Rarität ein irres Bietergefecht auslöste, liest du hier.