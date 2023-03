„Bares für Rares“: Horst Lichter lässt eigenen Schmuck schätzen – Heide hat keine guten Nachrichten

Der Ablauf der ZDF-Trödelshow „Bares für Rares“ ist eigentlich immer der gleiche. Die Kandidatinnen und Kandidaten bringen ihre Raritäten und Antiquitäten zu Horst Lichter und seinen Expertinnen und Experten. Diese werfen ein genaues Auge auf Uhr, Kunstwerk, Spielzeug und Co., erklären, wo es herkommt und was es wert ist und dann stellt sich natürlich die Frage, wie es weitergeht.

Dürfen die „Bares für Rares“-Kandidaten weiter in den Händlerraum oder ist ihre Preisvorstellung zu hoch und Horst Lichter muss sie galant nach Hause schicken? Dass der ZDF-Moderator selbst mal ein Schmuckstück mit zu seinen Experten gebracht hätte, das kam bislang noch nicht vor. Komisch eigentlich, schließlich ist der 61-Jährige ein begeisterter Sammler. Doch in der „Bares für Rares“-Ausgabe von Dienstag sollte sich das ändern.

„Bares für Rares“-Moderator Horst Lichter lässt eigenen Schmuck schätzen

Wenn auch nur zum Spaß, denn kurz bevor die Show so richtig beginnen sollte, kam Horst Lichter ganz aufgeregt zu Heide Rezepa-Zabel. „Was hast du denn da?“, fragte die Kunsthistorikerin ganz interessiert. „Schöne, ne“, strahlte Horst Lichter, „ich wollte sowieso bei dir mal eine kleine Expertise machen lassen. Das ist meine neue Armkette, so nenne ich das jetzt und die ist sehr praktisch und nicht nur schön. Wenn man so ein kleines Hüngerchen zwischendurch hat, Heide, kannst du was essen.“

Und Heide, die nahm den Spaß dankend an. „Du wirst es nicht glauben, aber so eine Armkette kann unter Umständen sehr viel Geld einbringen“, erklärte die Kunstexpertin. Allerdings anders als Lichter sich das vorgestellt hatte. „Nicht dir, sondern eher dem Zahnarzt. Wenn du zu viel daran naschst, dann verdient er an deinem Zahnersatz. Könntest du auch ausgeben für Schmuck, wenn du wolltest“, belehrte sie ihren Kollegen. Die hochgepriesene Armkette war nämlich bloß eine Bonbonkette, wie man sie beispielsweise auf dem Jahrmarkt bekommt.

Und Lichter? Der wirkte leicht resigniert. „Danke, ich merke, du bist wieder voll in deinem Element“, entgegnete der 61-Jährige und leitete dann die neue Sendung ein. Ja Horst, vielleicht bringst du beim nächsten Mal einen echten Schatz mit. In deinem Keller dürfte sich doch sicher der eine oder andere finden.