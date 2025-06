„Bares für Rares“: Als Horst Lichter davon erfährt, ist das Entsetzen groß

Macht etwa ein Skandal bei „Bares für Rares“ die Runde? Ein Ehepaar will sich mit Schmuggelware aus der DDR die Taschen füllen. Horst Lichter ist fassungslos!

Beim Besuch im Pulheimer Walzwerk bringt Uwe Fischwasser nicht nur seine Frau Hannelore, sondern auch eine kleine Bärenfigur mit. Horst Lichter vermutet gleich: „Porzellansammler?“ Doch falsch gedacht!

„Bares für Rares“: Horst Lichter reagiert sprachlos

„Das Bärchen hab ich aus der ehemaligen DDR geschmuggelt!“, erklärt Fischwasser stolz. Die Geschichte dahinter? Im Zweiten Weltkrieg lebte seine Oma auf einem Hof, wo eine polnische Familie arbeiten musste. Als Dank gab es den Bären. Lichter ist baff von dieser „sehr emotionalen Geschichte“. Doch als er hört, dass die Figur verkauft werden soll, ist der Moderator sprachlos.

„Die Oma sitzt mehr in meinem Herzen drin als in dem Bärchen“, sagt Fischwasser, als Grund für den Verkauf. Was ist der Bär wert? Expertin Bianca Berding ist begeistert. Die Figur stammt von 1941, hergestellt von Rosenthal. Selten ist sie nicht, aber für Sammler interessant. Berding schätzt den Wert auf 150 bis 180 Euro. Das Ehepaar ist zufrieden.

Doch die Händler haben das letzte Wort! „Der Bär is‘ los hier“, witzelt Lisa Nüdling, als der Bär im Verhandlungsraum gezeigt wird. Auch Daniel Meyer findet den Bären süß und meint, er suche eine Familie. Am Ende ist es Wolfgang Pauritsch, der zuschlägt. Er kauft die Figur für 250 Euro.

Das ZDF zeigt eine neue Folge „Bares für Rares“ immer montags bis freitags ab 15.05 Uhr. Sendung verpasst? Kein Problem! Alle Folgen können sich Fans der Trödelshow auch in der Mediathek nachschauen.