„Bares für Rares“: Horst Lichter gibt großes Versprechen – „Das wäre DIE Sensation“

Sie war die älteste, aber auch eine der sympathischsten Kandidatinnen, die die „Bares für Rares“-Zuschauer seit Langem im ZDF sehen durften.

Am Mittwochabend besuchte die 93-jährige Anemie de Ruig die Abendshow von „Bares für Rares“. Und die rüstige Seniorin verzauberte nicht nur die Zuschauer, sondern auch „Bares für Rares“-Moderator Horst Lichter.

„Bares für Rares“: Anemie ist die älteste Kandidatin aller Zeiten

„Wir hatten noch nie eine Dame oder einen Herrn bei 'Bares für Rares', der an Lebensjahren erfolgreicher gewesen ist“, staunt Lichter über die Rekord-Kandidatin. Der Moderator war gar so geplättet von der taffen Anemie, dass er ihr ein ganz besonders Versprechen gab.

----------------------------------------

Das ist „Bares für Rares“:

„Bares für Rares“ ist eine Trödelshow

Die Sendung wird seit 2013 im ZDF ausgestrahlt

Moderiert wird sie von Horst Lichter

Die Anmeldung erfolgt online

Es besteht ein fester Pool der „Bares für Rares“-Händler und Experten

Zu denen gehören unter anderem Daniel Meyer, Fabian Kahl oder Susanne Steiger

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

----------------------------------------

„Ich würde mal sagen, wir beide machen jetzt einen Deal“, bot er der 93-jährigen Anemie an. Und weiter: „Nächstes Jahr im März bin ich auf dem Geburtstag dabei.“

Anemie bei Horst Lichters „Bares für Rares“-Abendshow. Foto: Screenshot ZDF

Da strahlte Anemie über beide Ohren. Sehr gerne dürfe Horst Lichter zu ihrem Geburtstag kommen. „Ich wohne in einem Augustinum“, bereitet sie Lichter schon einmal seelisch auf die Party vor. Anemie weiter: „Das sind 400 Leute. Das wäre DIE Sensation. Von den 400 schauen 300 immer 'Bares für Rares'.“

„Bares für Rares“: Horst Lichter ist platt – „Unfassbar“

„Unfassbar“, findet Horst Lichter und stellt noch einmal klar: „Anemie, nächsten Geburtstag bin ich da!“

Doch es ging ja nicht nur um Anemies Geburtstag. Schließlich wollte die 93-Jährige ja auch was verkaufen. So hatte die Rentnerin ein Armband mitgebracht, das ihr einst ihr verstorbener Ehemann geschenkt hatte. Und da sollte gleich die nächste Überraschung folgen. So schätzte Expertin Dr. Heide Rezepa-Zabel den Wert des goldenen Armbandes auf 2.800 bis 3.000 Euro. Und die bekam Anemie dann schließlich auch von Susanne Steiger. Da steht einem Familienurlaub an der Nordsee ja nichts mehr im Wege. Den will die 93-Jährige nämlich mit dem Geld machen.

----------------------------------------

Mehr zu „Bares für Rares“:

„Bares für Rares“: Kurz nach Verkauf – ZDF-Kandidat lässt die Bombe platzen

„Bares für Rares“: Horst Lichter schickt Kandidat nach Hause – als er DAS erfährt

„Bares für Rares“: Paar will DAS verkaufen – ZDF geht sofort dazwischen

----------------------------------------

So viel Geld für eine kaputte Vase??? Das gibt es doch nicht.