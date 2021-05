„Bares für Rares“: Essener will Kellerfund verkaufen – er setzte dafür seine Gesundheit aufs Spiel

Wow! So etwas haben selbst die erfahrenen Händler von „Bares für Rares“ noch nicht gesehen. Anders jedenfalls ließ sich ihre Reaktion nicht deuten, als sie das erste Mal den Kellerfund von Bassem Houerbi aus Essen sahen.

„Wahnsinn, oder?“, schwärmte „Bares für Rares“-Händler Jan Čížek und auch Schmuckexpertin Lisa Nüdling konnte ihre Augen von dem edlen Objekt gar nicht mehr abwenden. Doch was hatte der 62-jährige Essener den Händlern denn vorgesetzt?

„Bares für Rares“: Edler Kellerfund zum Verkauf

Es war eine Lampe. Eine Lampe der Firma „Ernst Palme“, um genau zu sein. Und die versetzte nicht nur die Händler, sondern auch Horst Lichter in regelrechte Begeisterungsstürme. „Das sieht sehr sehr schick aus“, schwärmte Lichter beim ersten Anblick des Leuchters.

Bei dieser Lampe strahlten die Händler um die Wette. Foto: Screenshot ZDF

Doch nicht nur die Lampe war aufregend, auch die Geschichte dahinter hatte einen gewissen Spannungsbogen. So war Bassem Houerbi durch Zufall an die Lampe gelangt. Vor zehn Jahren, so der Essener, habe er eine Wohnung erstanden. Darin habe auch noch die Lampe gehangen. Als er diese jedoch von der Decke nehmen wollte, hätte er sich fast die Gesundheit ruiniert.

„Bares für Rares“-Verkäufer: „Beim Abmachen wäre ich fast abgestürzt“

„Beim Abmachen wäre ich fast abgestürzt. Ich hatte nicht mit dem Gewicht gerechnet“, berichtet der 62-Jährige. Er habe sie dann erst einmal im Keller gelagert. Nun soll sie an Händlerin oder Händler gebracht werden.

-----------------

Das ist Bares für Rares:

„Bares für Rares“ ist eine Trödelshow

Die Sendung wird seit 2013 im ZDF ausgestrahlt

Moderiert wird sie von Horst Lichter

Es besteht ein fester Pool der „Bares für Rares“-Händler und Experten

Diese sehen sich die mitgebrachten Objekte der Verkäufer an

Wenn sich beide Seiten einig sind, erzielen die Verkäufer einen guten Preis für ihre Antiquitäten

Die neuen Folgen laufen immer wochentags um 15 Uhr

Die Anmeldung erfolgt online

--------------------------

Und das könnte durchaus klappen. So veranschlagt „Bares für Rares“-Experte Sven Deutschmanek 1.500 bis 1.800 Euro für die goldene Lampe aus den 70er-Jahren.

---------------------------

----------------------------

„Irsinnig teuer“ seien solche Lampen, so Lisa Nüdling und stieg direkt aus. „Ich bin nicht dabei“, so die 41-Jährige. Doch bis zum Schätzpreis des Experten gehen die Händler nicht rauf. Lediglich 750 Euro zahlt Jan Čížek. Und was sagt Bassem Houerbi? „Da kann ich mit leben.“ Na, dann ist ja gut.

Wer hätte das gedacht? Eine Kandidatin wollte zuletzt ihr Erbstück verkaufen. Plötzlich macht Expertin Wendela Horz diese Entdeckung.