„Bares für Rares“: Horst Lichter ist baff, als er DIESE Geschichte hört

Obwohl das Team aus Händlern und Experten bei „Bares für Rares“ seit Jahren zum Großteil gleich geblieben ist, wird es trotzdem nicht langweilig in der ZDF-Show. Kein Wunder, immerhin bringt jeder neue Gast nicht nur einen kleinen Schatz mit, sondern hat oftmals auch eine spannende Geschichte dazu auf Lager.

Einer, der sie alle gehört hat, ist „Bares für Rares„-Moderator Horst Lichter. Jetzt zeigt sich allerdings: Auch den ZDF-Star kann man noch überraschen.

„Bares für Rares“: Horst Lichter fühlt Kandidatin auf den Zahn

Diesmal ist Monika Ziwicki mit dabei und in freudiger Verkaufslaune. Die 73-Jährige hat drei Bilder im Gepäck, über die sie beruhigt sagen kann: „Die Trennung fällt mir nicht sehr schwer.“

Das ist „Bares für Rares“:

„Bares für Rares“ ist eine Trödelshow

Die Sendung wird seit 2013 im ZDF ausgestrahlt. Der Sender legt auch die Sendetermine fest

Moderiert wird sie von Horst Lichter

Die Anmeldung erfolgt online

Es besteht ein fester Pool der „Bares für Rares“-Händler und Experten

Zu denen gehören unter anderem Daniel Meyer, Fabian Kahl oder Susanne Steiger

Fake-Vorwürfe wurden immer wieder dementiert

Statt weiterhin im Schrank zu verstauben, sollen die Bilder jetzt einen neuen Besitzer finden. Bevor die Händler aber ihre Gebote abgeben, wird die Dame zunächst bei Horst Lichter und Kunsthistoriker Colmar Schulte-Goltz vorstellig.

„Wo hast du die her?“, will der Moderator direkt mal wissen und entlockt der ZDF-Kandidatin damit eine unglaubliche Geschichte.

„Bares für Rares“: ZDF-Show bringt unglaubliche Geschichte hervor

Denn: „Die sind ein Geschenk von dem Künstler persönlich, von Herrn Nikolai Makarov“, erzählt Monika.

„Hör auf, wie bist du denn daran gekommen?“, fragt Horst Lichter verdutzt nach. Die Erklärung dazu klingt schon fast wie der Beginn eines Drehbuchs. „Ich habe viele Jahre in einem Verkaufsbüro einer Fluggesellschaft gearbeitet“, erzählt Monika. Eines Tages wurde dann ein ganz besonderer Gast bei ihr vorstellig – Künstler Nikolai Makarov.

Der kam „mit einer Bitte und der Frage nach einem Freiticket zu einem besonderen Anlass, was wir ihm gegeben haben. Und als Dankeschön brachte er dann diese Bildermappe.“ Weil die Geschäftsleitung an der Kunst aber kein Interesse zeigte, wanderten die Werke in Monikas Besitz. Bleibt abzuwarten, wie die Kandidatin mit dieser Geschichte bei den Händlern punkten kann. Horst Lichter hat sie damit zumindest schon einmal überzeugt.

Horst Lichter steht seit Anfang an als Moderator von „Bares für Rares“ für die ZDF-Show vor der Kamera. Foto: ZDF und Frank W. Hempel

Übrigens: Am Mittwoch (5. Oktober) kommen die Fans von „Bares für Rares“ gleich zweimal in den Genuss der ZDF-Show. Um 20.15 Uhr zeigt der Sender ein Spezial von Schloss Drachenburg in Königswinter.

