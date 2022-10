Netflix macht Ankündigung: Fans rasten aus – „Kann’s nicht erwarten!“

Während die einen Halloween kaum erwarten können, fiebern die anderen schon Weihnachten entgegen. Für alle Fans von Christbaum, Teelichtern und Spekulatius hat Netflix jetzt ein verfrühtes Geschenk im Streaming-Sack.

Der Anbieter überraschte seine Zuschauer jetzt mit einer Ankündigung, die die Netflix-Fans ausflippen lässt. Der Grund: Das Comeback eines Teeniestars steht an.

Netflix holt SIE ins Programm

„Es ist der dritte Oktober, aber hier ist ein frühes Feiertagsgeschenk. Lindsay Lohans ‚Falling for Christmas‘ erscheint am 10. November“, verkündet Netflix und lässt die Fans der Schauspielerin frohlocken.

Das Datum für die Ankündigung ist übrigens kein Zufall, sondern ein Witz unter Filmfans. Dabei geht es um den Film „Mean Girls“, in dem Lindsay Lohan 2004 mit ihrer Rolle als Cady Heron langfristig Eindruck hinterlassen hat. Als sie in dem Film über ihren Schul-Schwarm spricht, sagt sie: „Am dritten Oktober fragte er mich, welcher Tag es ist.“ Ihre Antwort: „Der dritte Oktober.“ Die beliebte Filmsequenz nutzte Netflix jetzt gleich mal aus.

Lindsay Lohan spielt in dem Netflix-Film „Falling for Christmas“ die Hauptrolle. Foto: Scott Everett White/Netflix

Netflix kündigt Lindsay Lohan-Film an – Fans flippen aus

Die Nachricht von Netflix sorgt bei Twitter für Begeisterung und lässt die Fans ausflippen. Kein Wunder, immerhin machte sich der einstige Teenistar in den letzten Jahren rar. Umso größer ist die Freude über ihre Rückkehr.

Hier einige der Kommentare dazu:

„Die Queen ist zurück“

„Liebe es, das zu sehen“

„Verfrühtes Weihnachtsgeschenk“

„Lindsay ist zurück“

„Gut gemacht Netflix, sehr gut“

„Kann’s nicht erwarten, das zu sehen“

Und darum geht’s in „Falling for Christmas“: „Eine frisch verlobte, verwöhnte Hotelerbin (Lindsay Lohan) verliert bei einem Skiunfall das Gedächtnis und findet sich in der Vorweihnachtszeit in der Obhut eines attraktiven, hart arbeitenden Pensionsbesitzers (Chord Overstreet) und seiner altklugen Tochter wieder“, heißt es bei Netflix.

