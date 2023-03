„Bares für Rares“: Nach hoher Expertise – Horst Lichter meckert Duisburgerin an

Die Kandidaten bei „Bares für Rares“ könnten vielseitiger nicht sein. Während die einen total erpicht darauf sind, Hintergrundinformationen zu ihrem Objekt von den Experten zu bekommen, wissen andere schon genaustens darüber Bescheid. Und auch die Reaktionen auf die Expertise fallen oft unterschiedlich aus.

So auch am Freitag (17. März 2023), wo Katrin Berger aus Duisburg vor „Bares für Rares„-Moderator Horst Lichter und Expertin Dr. Heide Rezepa-Zabel am Tresen steht. Mit dabei hat sie einen alten Trödelfund, der sich am Ende des Tages als wahrer Schatz entpuppen soll.

„Bares für Rares“-Expertin hin und weg

Für die Kunsthistorikerin Dr. Heide Rezepa-Zabel ist die mitgebrachte Brosche ein wahres Goldstück. Diese ist nicht nur mit Gold versehen, sondern fällt vor allem durch den großen Aquamarin in der Mitte auf. Und auch der Zustand sorgt bei der Expertin für Begeisterung. Was will man mehr?

Als Horst Lichter die Rentnerin aus Duisburg nach ihrem Wunschpreis fragt, staunt dieser im ersten Moment. Denn Katrin Berger möchte mindestens 1.000 Euro für ihre mitgebrachte Rarität haben. Lächelnd erklärt Dr. Heide Rezepa-Zabel, dass dies viel zu wenig sei und taxiert das Schmuckstück auf einen Wert zwischen 4.400 und 4.800 Euro. Daraufhin fällt Horst Lichter aus allen Wolken. Doch bei der Kandidatin hingegen tut sich nicht so viel.

„Bares für Rares“: Duisburgerin nimmt es mit Fassung

Manch anderer hätte bei einer Vervierfachung des Wunschpreises wohl Luftsprünge gemacht. Doch die Kandidatin sagt nach Verkündung der Expertise gefasst: „Da ist man ja schon zufrieden, ne?“ Der emotionale Moderator guckt die 61-Jährige völlig entgeistert an und sagt: „Da ist man ganz zufrieden, ein bisschen mehr Begeisterung! Erst 1.000 Euro mindestens und jetzt höre ich hier Viereinhalb! Mein lieber Herr Gesangsverein.“

Und auch die Händler kommen aus dem Staunen kaum noch raus, als sie die Brosche zum ersten Mal sehen. Letztendlich bekommt Katrin Berger zwar nicht den Expertisen-Preis, doch mit stolzen 3.300 Euro nach Hause zu gehen, ist auch nicht schlecht. Den Einkaufspreis hat sie vervielfacht, das steht fest.

