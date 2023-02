„Bares für Rares“-Experte ist ganz aus dem Häuschen – „Muss man erstmal finden“

Wer zu „Bares für Rares“ kommt, weiß nie, ob er auch wirklich mit dem großen Geld nach Hause geht. Schon oft entpuppte sich das vermeintlich wertvolle Erbstück als Niete, während der Flohmarkt-Fund zum Jackpot wurde.

Mit einem „Stück chinesischer Kulturgeschichte“ will es jetzt ein Verkäufer in der ZDF-Show wissen und wird bei Horst Lichter und Detlev Kümmel bei „Bares für Rares“ vorstellig. Der Experte sieht schon auf den ersten Blick – der Weg ins Studio hat sich gelohnt, denn hierbei handelt es sich um eine echte Rarität.

„Bares für Rares“-Experte ist begeistert von Drachenrobe

„Dieses Stück ist sehr, sehr gut erhalten und es stammt aus der Zeit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts“, heißt es von dem Experten. Das Objekt der Begierde ist eine Drachenrobe, die weit gereist und kaum gealtert ist.

„In China kann man davon ausgehen, da gab es schon einen Hof, in der Zeit um 1045 vor Christus. Und es gab auch eine Mode. Das heißt, es wurde immer sehr, sehr unübersichtlich und dem wollte man ein Ende bereiten und das ist tatsächlich dann 1759 passiert. Und seitdem wurde die Kleiderordnung nicht mehr verändert“, erklärt Detlev Kümmel.

Der Experte ist ganz angetan von dem Umhang, der aus Seide, schwarzem Satin und Bestickungen aus Goldlahn gefertigt wurde.

„Bares für Rares“: Bei diesen Summen kann Horst Lichter nur Schlucken

Anerkennend sagt er: „Dieses Stück muss man erst mal finden in dieser Qualität.“ Seine Begeisterung dürfte sich auch im Verkaufspreis wiederfinden. Der Verkäufer hat zumindest eine klare Vorstellung von seinem Wunschpreis. „Meine Frau hat gesagt, Minimum 6.000 Euro bis 7.000 Euro.“

Mehr News:

Detlev Kümmel bestätigt: „Ich wäre so bei 8.000 Euro bis 10.000 Euro in der Bewertung.“ Bei dieser Einschätzung kann man schon mal schlucken, oder wie Horst Lichter reagieren und sagen würde: „Ihr macht mich fertig, ihr zwei.“ Verkauft wird das edle Teil am Ende dann an einen der Händler allerdings „nur“ für 7.100 Euro. Damit wurde zumindest die Wunschvorstellung der Ehegattin erfüllt.

„Bares für Rares“ kommt montags bis freitags um 15.05 Uhr im ZDF und ist online in der Mediathek verfügbar.