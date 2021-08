„Bares für Rares“: Kandidat über die Händler – „Alles kleine Kinder“

Gar nicht für sich, sondern für seinen Nachbarn Herbert reiste Kaufmann Dennis Bärje zu „Bares für Rares“.

Und das mit leichtem Gepäck, denn der 44-Jährige brachte nicht etwa ein riesiges Wandgemälde oder eine tolle Vase zu „Bares für Rares“, sondern ein kleines Schweinchen.

„Bares für Rares“: Herbert schickt seinen Nachbarn ins ZDF

Das lebte von Beginn an in der Familie von Nachbar Herbert, sei aber nunmehr lange genug dort gewesen und dürfe nun verkauft werden.

Um dieses Schuco-Schweinchen ging es bei „Bares für Rares“ am Montag. Foto: Screenshot ZDF

Und das dürfte sich als kein allzugroßes Problem darstellen, wenn man sieht, wie sich schon Horst Lichter und Experte Detlev Kümmel an dem kleinen Schweinchen mit Trömmelchen in der Hand erfreuen.

-------------------

Das ist „Bares für Rares“:

„Bares für Rares“ ist eine Trödelshow

Die Sendung wird seit 2013 im ZDF ausgestrahlt

Moderiert wird sie von Horst Lichter

Die Anmeldung erfolgt online

Es besteht ein fester Pool der „Bares für Rares“-Händler und Experten

Zu denen gehören unter anderem Daniel Meyer, Fabian Kahl oder Susanne Steiger

Gegen die Show wurden immer wieder Fake- oder Betrugs-Vorwürfe laut. Sie konnten nie bewiesen werden

Trotz Corona wurden auch 2021 neue Folgen produziert

----------------------------------------

So langsam sollte klar sein: Wir sprechen hier natürlich nicht von einem echten Schwein. Nein, Dennis brachte ein Schuco-Spielzeug zum Verkauf. Doch was könne das Schwein aus den 1930er-Jahren einbringen?

„Bares für Rares“: Bringt das Schuco-Schwein die erhofften 150 Euro?

So wünschten sich Dennis und sein Nachbar Herbert rund 150 Euro. Eine realistische Einschätzung, wie Detlev Kümmel bestätigt. Und die Händler? Die dürften Interesse haben, ist sich der 44-jährige Kaufmann sicher. „Ich glaube, das sind alles kleine Kinder, die da gerne mit spielen wollen. Also wer es am Ende kauft, da lasse ich mich überraschen“, ist Bärje zuversichtlich.

Und er sollte recht behalten. 180 Euro zahlte Waldi für das Schuco-Schwein. Da freut sich Nachbar Herbert.

------------

