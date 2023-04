„Bares für Rares“: Waldi wird erpresst: „ Der Spacko will 18.000 Euro“

Bei den „Bares für Rares“-Zuschauern ist Händler Waldi mega beliebt. Und auch auf Instagram (23.400 Follower) und Facebook (48.900 Likes) hat Walter Lehnertz inzwischen eine große Fan-Gemeinde aufgebaut. Doch denen musste er jetzt eine schlechte Nachricht überbringen. „80-Euro-Waldi“ steckt in großen Schwierigkeiten!

Was ist nur auf dem Facebook-Account von „Bares für Rares“-Händler Waldi los? Das fragten sich einige seiner Follower. Dort werden seit Tagen merkwürdige Dinge gepostet. In einem Video auf Instagram gab der 56-Jährige jetzt Aufschluss darüber: Er wurde gehackt und der Kriminelle fordert eine Menge Geld für die Freigabe des Accounts!

+++„Bares für Rares“: Zuschauer schütteln den Kopf – „Lag mal wieder weit daneben mit ihrer Expertise“+++

„Bares für Rares“-Waldi hält Wut-Rede

„Unfassbar unglaublich. Ich glaube, die hätten sich mal besser informieren müssen über mich“, schrieb der ZDF-Star zu dem Video dazu. In dem Clip klärte er dann seine Fans im Detail auf: „Der Spacko, der mir meine Seite da gehackt hat: Ich hab ja selten Zeit bei E-Mails reinzugucken, wenn ich da mal reingucke, weil das macht ja alles meine Holde, und da ist was auf Englisch, bin ich direkt raus. Jetzt hat meine Holde mir gesagt, dass wir eine E-Mail bekommen haben. Der Spacko will 18.000 Euro haben, um meine Seite wieder freizumachen“, ließ Waldi seiner Wut freien Lauf.

Dann richtete der „Bares für Rares“-Star noch einige Worte an den Hacker persönlich: „Auf jeden Fall an dich, Hacker: Du musst Deutsch lernen und dann können wir verhandeln über die Summe, die du haben möchtest, damit du mir meine Seite freimachst. Aber bis dass du Deutsch gelernt hast, kann ich dir jetzt schon sagen, kriegst du keinen Cent von Waldi. In dem Sinne du schöner Spacko, Goodbye.“

Mehr Themen und News auf unserer Seite gibt es hier:

„Bares für Rares“-Waldi verspricht seinen Fans DAS

Seinen Fans machte Waldi dann aber noch ein Versprechen: „Wir arbeiten dran, dass die Seite wieder frei wird.“ Wir drücken die Daumen!