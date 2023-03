„Bares für Rares“: Zuschauer schütteln den Kopf – „Lag mal wieder weit daneben mit ihrer Expertise“

Die „Bares für Rares“-Fans sind genervt. Nach einer neuen Folge der ZDF-Trödelshow üben sie Kritik an den Experten. Insbesondere Dr. Bianca Berding scheint den Ansprüchen der Zuschauer nicht gerecht zu werden.

Bei Facebook wird die Kunsthistorikerin von einigen Nutzern scharf kritisiert. Angeblich liege sie mit ihrer Expertise, also der Werteinschätzung der „Bares für Rares“-Objekte, völlig daneben. Im Händlerraum folgt die große Wende.

„Bares für Rares“: Expertise von Bianca Berding fällt niedrig aus

Bianca Berding ist eine wahre Fachfrau, wenn es um bildende Kunst geht. Die Kölnerin hat Kunstgeschichte in Berlin studiert und anschließend über mehrere Jahre hinweg die Kölner Kunstmessen „Art Cologne“ und „Cologne Fine Art & Antiques“ als Beraterin sowie Kunstführerin betreut. Seit Dezember 2019 ist Bianca auch als Kunstexpertin bei „Bares für Rares“ zu sehen.

In einer neuen Folge der ZDF-Show nimmt Dr. Bianca Berding eine Ziervase aus Keramik im Jugendstil unter die Lupe, genau ihr Fachgebiet. Ihr Gutachten fällt jedoch dürftig aus. „Wir haben an ein, zwei Stellen kleine Glasur-Abplatzungen“, stellt sie fest. Da die Vasen heutzutage noch immer häufig zu finden sind, schätzt die Expertin den Verkaufspreis auf 100 bis 130 Euro.

Diese Keramikvase im Jugendstil ist heiß begehrt. Foto: Screenshot ZDF

„Bares für Rares“-Zuschauer verdrehen die Augen: Händler bieten viel mehr

Im Händlerraum reißen sich die „Bares für Rares“-Stars hingegen um das Deko-Objekt. „Dafür, dass es über 100 Jahre alt ist, muss man sagen: sehr gut!“, lobt Wolfgang Pauritsch die Ziervase. Und auch Susanne Steiger schwärmt von dem kleinen Kunstwerk: „Man braucht gar keine Blumen, damit sie wirkt. Die ist auch so einfach schön dekorativ auf dem Tisch – ohne Blumen.“ Es folgt ein hitziges Bietergefecht.

Am Ende geht die Ziervase für 310 Euro an Wolfgang Pauritsch. Eine stolze Summe, fernab von Biancas Expertise. Der angegebene Betrag ist so gut wie verdreifacht worden. „Da lag Frau Dr. Berding mal wieder weit daneben mit ihrer Expertise für die Vase“, spottet ein Zuschauer bei Facebook. Weitere „Bares für Rares“-Fans stimmen dem Verfasser zu.

„Bares für Rares“ wird werktags ab 15.05 Uhr im ZDF ausgestrahlt. Neue Folgen gibt es auch vorab in der ZDF-Mediathek zu sehen.