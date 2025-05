„Bares für Rares“: Horst Lichter begeistert – „Dafür würde ich viel Geld ausgeben“

Dass „Bares für Rares“-Moderator Horst Lichter ein großer Motorenfan ist, dürfte mittlerweile keinen eingefleischten ZDF-Zuschauer mehr überraschen. Immer wieder leuchten die Augen des 63-Jährigen, wenn er alte Autos oder Motorräder zu sehen bekommt. Manchmal dürfte es ihn jedoch auch schmerzen, schließlich ist es ihm als „Bares für Rares“-Moderator nicht erlaubt, die Raritäten und Antiquitäten zu kaufen.

Ein genau solches Objekt jedoch kam am Mittwoch (14. Mai) auf den Expertentresen des „Bares für Rares“-Sachverständigen Detlef Kümmel. Ein kleines Automodell mit eingebautem Special-Effekt. Genau das richtige für Horst.

Begeisterung bei „Bares für Rares“

„Das ist großartig. Also jetzt unter uns beiden: Dafür wäre ich bereit, wirklich viel Geld auszugeben“, ist Horst Lichter sichtlich angetan, „Ich habe es so nie gesehen. Das kenne ich nicht.“ Aber was genau war denn jetzt der Special-Effekt?

Es war ein Hund. Richtig gelesen, in dem Modellauto war ein Hund, der bei Bewegung des Fahrzeuges aus dem Fenster schaute und sich wieder ins Wagen-Innere verkroch. Doch nun kam natürlich die Frage auf: Was für ein Auto war es denn?

ZDF-Händler bieten sich in die Höhe

Es könnte ein Porsche sein, mutmaßte der Moderator, wobei, alle Details stimmten nicht. Das machte der Hund aber sicherlich wieder wett. Doch was war denn das Modell, das Willi Zink und seine Tochter Sabine mitgebracht hatten, nun wert? Schließlich wünschte sich das Duo rund 50 Euro.

Ein Porsche mit ganz besonderem Beifahrer. Foto: Screenshot ZDF

Deutlich zu wenig, fand Kümmel. Er schätzte den Wert des gut erhaltenen Spielzeuges eher auf 250 bis 350 Euro. Das sahen auch die Händler ähnlich. Die Begeisterung im Verkaufsraum war riesig, gleich mehrere Händler zeigten Interesse an dem roten Flitzer. Und so ging der Wagen schlussendlich für 300 Euro an Daniel Meyer. Ein guter Deal für das Duo!

Das fand auch Willi Zink: „Ich hätte nicht gedacht, dass sich die Händler so dafür interessieren, und habe auch nicht mit so viel gerechnet. Ich bin angenehm überrascht.“