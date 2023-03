„Bares für Rares“-Kandidat verblüfft Horst Lichter – der Grund ist sein Beruf

Bei „Bares für Rares“ kommt es so manches Mal zu echten Überraschungen. Grund dafür sind die Objekte, die in der ZDF-Show verkauft werden sollen. Nicht selten schätzen die Experten die Raritäten wertvoller ein als es der Verkäufer tut. Doch diesmal sorgt etwas ganz anderes für Verblüffung bei Moderator Horst Lichter.

Ehe die Verkäufer bei „Bares für Rares“ auf die Händler losgelassen werden, geht es für sie bekanntermaßen zu Moderator Horst Lichter und einem der Experten. Hier wird das Objekt noch einmal gründlich beleuchtet, der Experte schätzt den Wert der Rarität. Doch nicht nur der Gegenstand wird genauer unter die Lupe genommen – auch die Kandidaten stellen sich vor. Das tut auch Olaf V. (57) aus Goch. Und als es um seinen Job geht, ist Lichter baff.

Bei „Bares für Rares“ verblüffte Kandidat Olaf V. mit seiner beruflichen Laufbahn. Foto: Screenshot ZDF

„Bares für Rares“-Kandidat entpuppt sich als echtes Multitalent

Dabei ist es eigentlich weniger die Berufswahl an sich als die komplette berufliche Laufbahn, die Olaf V. in seinem Leben bereits zurücklegte. „Friseurmeister, gelernter und zertifizierter Fahrsicherheitstrainer für PKW und Geländewagen und hab jetzt zwölf Jahre in Berlin als Bestatter und Trauerredner bei meiner Ex-Frau gearbeitet“, erklärt Olaf V. auf die Frage nach seinem Beruf.

„Sach mal, das sind aber berufliche Entwicklungen, die sind aber ganz spannend“, findet Horst Lichter. „Einmal quer durch, ja“, erklärt der 57-Jährige schmunzelnd. Auch, wenn sein beruflicher Werdegang auf ordentliches Interesse stößt: Eine Händlerkarte, die ihm den Zutritt zu dem Händler-Raum eingebracht hätte, gibt es für Olaf V. leider nicht. Sein Fabergé-Ei sei einfach keine Rarität, wie Horst Lichter seine Entscheidung begründet. Wie schade! Aber Lichter ist sich sicher: Olaf V. wird woanders einen Abnehmer für das Ei finden. Bleibt für Olaf V. zu hoffen, dass der Moderator recht behält…

