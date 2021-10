„Bares für Rares“: Kosmetikerin hat eine Rarität dabei – Horst Lichter ist geschockt

Für Jelena Möllers aus Nürnberg ist es ein ziemlich weiter Weg bis nach Köln in Walzwerk. Aber die Kosmetikerin hat einen Plan: Sie will ein Familienerbstück in der ZDF-Trödelshow „Bares für Rares“ verkaufen.

Doch sobald Moderator Horst Lichter ihr Mitbringsel sieht, bekommt er geradezu einen Schock. Was hat es damit nur auf sich?

Bares für Rares: Jelena aus Nürnberg schockt mit ihrem Mitbringsel Moderator Horst Lichter. Foto: Screenshot ZDF

„Bares für Rares“: Kosmetikerin bringt ein Portrait mit – Horst Lichter hat Schock

„Bares für Rares“-Kandidatin Jelena hat ein Miniaturportrait dabei. Darauf zu sehen ist eine junge Frau, die – sagen wir mal – nicht ganz den optischen Ansprüchen von ZDF-Star Horst Lichter entspricht.

„Bares für Rares“-Star Horst Lichter: „Die Eltern werden stolz drauf sein“

Sein erster Gedanke, als er das Portrait zusammen mit Expertin Heide Rezepa-Zabel unter vier Augen betrachtet: „Ich muss schon sagen, wenn man sich das Bild anschaut: Die Schönheitsideale haben sich geändert. Ui ui ui. Naja aber die Eltern werden schon stolz drauf sein.“

Die 34-jährige Jelena hat die Rarität von ihrer Mutter geerbt, die wiederum von ihrer Mutter. Ob die Frau auf dem Bild eine Verwandte sei, will Horst Lichter wissen. Jelena ist sich diesbezüglich nicht sicher. „Dann muss ich sagen, dann ist viel Gutes passiert bei euch in den Generationen“, kann sich der Moderator nicht verkneifen und spielt damit noch einmal auf die Optik der portraitierten Frau an.

Bares für Rares: Dieses Miniaturportrait sorgt für Unruhe beim Moderator. Foto: Screeenshot ZDF

„Bares für Rares“-Expertin Heide Rezepa-Zabel klärt Jelena – die übrigens ein Drilling ist und zu Hause noch jeweils einen Bruder und eine Schwester hat – auf.

Ihr Mitbringsel ist sehr alt. Anhand der Mode auf dem Bild erkennt die Expertin, dass es aus der Zeit der Französischen Revolution sein muss. Die Frau auf dem Bild trägt den modischen Stil Directoire. Für Heide Rezepa-Zabel steht fest: Das Portrait ist bereits über 200 Jahre alt!

60 Euro hofft die Kandidatin für das Minitaturportrait zu bekommen. Doch die Expertise liegt bei 200 bis 250 Euro – weil ihr Erbstück selten ist.

Am Ende springen 150 Euro für „Bares für Rares“-Teilnehmerin Jelena bei raus. Eine Summe, mit der sie gut leben kann, die sie allerdings mit ihren zwei Geschwistern teilen wird.

