„Bares für Rares“-Händler zahlt vielfachen Schätzpreis: Kandidatin muss sich das Lachen verkneifen

Bereits seit dem Jahr 2013 lässt die ZDF-Serie „Bares für Rares“ das Herz von wahren Trödelfans höher schlagen. Seit der ersten Folge führt Moderator Horst Lichter durch die Sendung, in der Kandidaten ihre antiken Schätze an die Händler bringen wollen.

In der Ausgabe von Sonntag (25. August) möchte eine Kandidatin ein ganz besonderes Objekt zu barem Geld machen. Doch mit DIESEM Ausgang ihres Besuchs bei „Bares für Rares“ hätte die junge Frau wohl niemals gerechnet.

„Bares für Rares“: Es kam zum Battle

Gut gelaunt läuft Kandidatin Katharina Stegner in Richtung des „Bares für Rares“-Studio. Im Gepäck hat die 36-Jährige eine riesige künstliche Coca-Cola-Flasche. Diese hat die Industriekauffrau gemeinsam mit ihrer 8-jährigen Tochter auf einem Trödelmarkt für 100 Euro erworben. Nun möchte Stegner das Objekt an die Händler bringen.

„Bares für Rares“-Experte Sven Deutschmanek identifiziert die Kunststoffflasche als Werbemittel, das vermutlich in den 1980ern hergestellt wurde und vor einem Kiosk stand. Als Wunschpreis nennt Stegner eine Summe von 200 Euro, der Experte schätzt den Wert jedoch lediglich auf 100 bis 150 Euro.

Im „Bares für Rares“-Händlerraum kommt die Coca-Cola-Flasche dann jedoch erstaunlich gut an. Es wird mit einer Summe von 80 Euro begonnen, schnell schießen die Angebote jedoch in die Höhe. Nach nur wenigen Minuten liefern sich die Händler Jan Cizek und Christian Vechtel ein Battle, beide wollen das Objekt unbedingt mit nach Hause nehmen. Am Ende triumphiert Cizek mit einem Angebot von unfassbaren 480 Euro und darf die Coca-Cola-Flasche sein Eigen nennen.

Kandidatin Katharina Stegner kann ihr Glück kaum fassen, mit so einer hohen Summe hätte die junge Frau niemals gerechnet. Überglücklich berichtet sie im anschließenden Interview: „Die Expertise ist mehr als verdreifacht und mein Wunschpreis ist auch weit überschritten. Ich war wirklich überrascht und musste mir das Lachen verkneifen.“

Was „Bares für Rares“-Händler Jan Cizek in Zukunft mit der Coca-Cola-Flasche anstellen wird, bleibt abzuwarten. Über seinen neu erworbenen Schatz scheint sich der 48-Jährige auf jeden Fall zu freuen.