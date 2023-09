„Bares für Rares“: Horst Lichter platzt nach Fan-Frage der Kragen – „Eine Unverschämtheit!“

Seit Tag eins ist er das Aushängeschild der beliebten ZDF-Show: Moderator Horst Lichter ist bei „Bares für Rares“ kaum mehr wegzudenken. Seine Aufgabe in der Sendung: Mit einem freundlichen Lächeln und einem flotten Spruch auf den Lippen begrüßt der 61-Jährige die potentiellen Verkäufer am Expertentisch und hält ein kurzes Pläuschen mit ihnen.

Was die Zuschauer von „Bares für Rares“ besonders an dem Moderator schätzen ist seine stets positive Art und seine gute Laune. Doch wie man nun in einem Instagrambeitrag sieht, kann Horst Lichter auch anders. Plötzlich schlägt er nämlich einen ganz anderen Ton an.

„Bares für Rares“: Fan-Frage sorgt für Wirbel

Die ZDF-Trödelshow erzielt nicht nur gute Einschaltquoten, sondern ist auch in den sozialen Netzwerken sehr beliebt. Auf Instagram folgen stolze 38.700 Profile der Seite von „Bares für Rares“. Dort gibt es nicht nur Einblicke hinter die Kulissen, sondern auch das ein oder andere Interview mit den Händlern und den Experten.

In dem neusten Instagrambeitrag beantworten Sven Deutschmanek und Horst Lichter Fragen, die von Fans gestellt wurden. Ein Zuschauer möchte dabei wissen, ob die beiden auch schonmal keine Lust auf den Drehtag hatten. Nachdem sich die Kollegen einmal kurz anschauen, gehen beide plötzlich an die Decke.

„Bares für Rares“-Stars entsetzt

„Man kriegt das doch mit, dass wir hier jedes Mal Bock haben, wenn wir hier irgendwie was drehen!“, sagt der deutsche Kunsthistoriker Sven Deutschmanek lauthals. „Sag du auch mal!“, fordert er Horst Lichter anschließend auf. Auch er antwortet mit ernster Miene und erhobener Stimme: „Ich finde das eine Unverschämtheit, so etwas überhaupt zu fragen! Das ist ja so als würdest du fragen ‚Hast du keinen Hunger?'“

Zugegeben: Diese Ausraster der beiden TV-Stars sollte man mit einem Augenzwinkern betrachten. Denn nachdem sie sich aufgeregt haben, machen sie sich mit den Worten „Ich habe Feierabend, kein Bock mehr“ aus dem Staub. Tja, sie haben nun mal ihre eigene Art zu sagen, wie gern sie vor der Kamera stehen.

Das ZDF zeigt „Bares für Rares“ montags bis freitags im Programm ab 15.05 Uhr im TV und online in der Mediathek.