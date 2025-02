„Bares für Rares“-Expertin plötzlich verändert: Sie kennt kein Halten mehr

Treue Fans wissen: In der ZDF-Kult-Trödelshow „Bares für Rares“ dreht sich alles um die außergewöhnlichen und nostalgischen Schätze, die die Teilnehmer mit ins Pulheimer Walzwerk bringen.

Doch in der aktuellen Folge (28. Februar) sorgt nicht nur ein kostspieliges, edles Objekt für Aufsehen. Sachverständige Heide Rezepa-Zabel (59) stiehlt für einen Moment die Show. Dabei zeigt sie eine ganz neue Seite von sich, die „Bares für Rares“-Moderator Horst Lichter zum schallenden Lachen brachte.

„Bares für Rares“: Ein ägyptischer Zauber liegt in der Luft

Aber zunächst steht das Exponat von Gabi Stöppel aus Paderborn im Fokus. Die Physiotherapeutin hat ein Erbstück ihrer Mutter aus Satt-Gelbgold mitgebracht.

Gleich mehrere Schmuckstücke aus den 1960er-Jahren zieren den Expertentisch. Alle enthalten besondere Dukaten mit einem Porträt der ägyptischen Königin Nofretete. Sachverständige Heide Rezepa-Zabel ist völlig erstaunt und beschreibt das erste Stück aus 750er-Gold als „ein Design aus aufgetieften quadratischen Platten, in die so bezeichnete Dukaten eingelassen wurden.“ Auffällig: Die Goldmünzen lassen sich einfach aus dem Exponat herausnehmen.

Satt-Gelbgoldene Nofretete-Dukaten sorgen „Bares für Rares“ für Faszination. Foto: Screenshot ZDF

Auch die weiteren Schmuckstücke sind echte Eyecatcher, was auch Gabi selbst bewusst ist. Die Paderbornerin hat eine klare Forderung: Sie möchte 6000 Euro für ihre Sammlung erhalten. Ist dies realistisch? Tatsächlich erklärt auch Heike Rezepa-Zabel, dass 6800 bis 7000 Euro im Händlerraum herausspringen können.

„Bares für Rares“: Plötzlich steht jemand ganz anderes im Fokus

Doch bevor es zum eigentlichen Showdown kommt, erleben die Zuschauer eine unerwartete Wendung. Im lockeren Plausch mit Horst Lichter offenbart Heide Rezepa-Zabel plötzlich eine ganz neue Facette von sich.

Mit einem verschmitzten Lächeln auf den Lippen bringt sie Horst Licher mit einem überraschenden Gag an seine Grenzen. Schon bevor sie eigentlich anfängt, überfallt sie eine Lachattacke. „Weißt du, was man Berlin sagt? Was tut Tutanchamun, was auch Nofretete täte?“, schießt es aus ihr heraus. Danach sind beide erst einmal vor Lachen außer Gefecht gesetzt.

Doch wie schlägt sich Gabi im Händlerraum? Wird die Euphorie tatsächlich entfacht oder endet ihre TV-Erfahrung im Desaster? All diese Fragen werden in der aktuellen „Bares für Rares“-Folge im ZDF geklärt. Die Folgen sind ebenfalls in der ZDF-Mediathek verfügbar.