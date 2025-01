„Bares für Rares“: Horst Lichter verliert den Fokus – „Kann nichts dafür“

Ganze vier Mal hat „Bares für Rares“-Kandidat Jens Häberle (60) schon Kraft und Zeit investiert, sein Exponat in seinen eigenen vier Wänden zu verrücken. Doch immer wieder musste er ernüchtert feststellen, dass sich für das gute Stück nirgendwo einen Platz findet. Damit soll jetzt Schluss sein! So zieht es den Strandkorbvermieter vom Timmendorfer Strand mit großen Hoffnungen und Wünschen zu den ZDF-Händlern ins Pulheimer Walzwerk.

Dabei ist er sich sicher: „Ich will es endlich loswerden!“ Der rote, sehr schwere Automat macht schon etwas her. Er sticht gleich durch seinen nahezu makellosen Zustand ins Auge. Als Horst Lichter und Jens ins Plaudern über seine Heimat kommen, verliert der lockere Kult-Moderator jegliche Beherrschung. „Von der Küste? Entschuldigung, ich kann nichts dafür! Und zack sehe ich Fisch oder Fischbrötchen“, gesteht er humorvoll. Sofort würde ihn bei dem Wort „Küste“ der quälende Hunger ereilen.

„Bares für Rares“: Ein Retro-Automat offenbart zahlreiche Überraschungen

Nun zurück zum einzigartigen Exponat: Der Sachverständige Detlev Kümmel nimmt genauestens Augenmaß. Es handele sich hierbei um einen roten Automaten des Herstellers Ferdinand Florstedt aus den 1950er-Jahren, der sich auf dem Dachboden von Jens‘ Tante befand. Besonders eigenartig und kurios: Das gute Stück wurde lediglich ausgeliefert, aber nie in Betrieb genommen! Der Zustand sei nahezu makellos, es sei nur ein wenig Patina erkennbar. Zudem überzeuge er durch eine Doppelfunktion. So sei es möglich, zwei unterschiedliche Produkte gleichzeitig anzubieten.

Die Attraktivität und Strahlkraft des Retro-Exponats sind unverkennbar. Horst Lichter ist gefesselt und betont, dass es ein absolutes Highlight für Automaten-Sammler wäre. Jens liebäugelt mit 500 Euro als finalen Verkaufspreis. Ist dies realistisch? Kümmels deutliches Urteil lautet: „Denk ich nicht!“ Plötzlich fügt er hinzu, dass 800 bis 1.000 Euro am Ende durchaus zu Buche stehen könnten.

„Bares für Rares“: Schier endloser Händlerkampf

Diesen Schwung nimmt Jens gleich mit in den Händlerraum und gibt sich siegessicher. Beim Showdown bieten sich die ZDF-Händler rasant hoch und übersteigen den Schätzpreis! Angekommen bei einer Summe von 1.020 Euro fragt Händler Jan Čížek: „Sagen sie mal, wie hoch war die Expertise?“

Plötzlich zeigt sich Jens als extrem abgezockter und cooler Verhandlungspartner und antwortet knallhart: „Ich sag hier gar nix!“ Doch dann wird er doch schwach und gesteht den Schätzpreis. Hat er ein Eigentor geschossen?

Scheinbar nicht! Am Ende macht Markus Wildhagen das Rennen und sage und schreibe 1.300 Euro locker! Was für ein unvergessliches Highlight für Jens! Voller Euphorie kann er nun die lange Heimreise an die Ostsee antreten.