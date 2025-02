„Bares für Rares“: Beschädigte Rarität sprengt die Expertise

Am Freitagnachmittag (21. Februar 2025) steht bei der ZDF-Kult-Trödelshow „Bares für Rares“ der glorreiche Wochenabschluss an. Doch kann der berühmt-berüchtigte Slogan „Das Beste kommt zum Schluss“ ebenfalls auf die aktuelle Ausgabe übertragen werden? Normalerweise sind die passionierten Fans ja keine ermüdende Langeweile gewohnt.

Und wie sollte es anders sein: Auch die aktuelle Episode verspricht einige Highlights und kuriose Wendungen. Dabei steht besonders ein starkes Männergespann im Fokus: Andreas Tesar und Wolfgang Opaska verbinden nicht nur ihre Männerfreundschaft sowie ihre wohlverdiente Rente, sondern auch das Ziel, am Händlertisch im Pulheimer Walzwerk mächtig abzuräumen.

„Bares für Rares“: Spielautomat der anderen Art ziert den Expertisen-Tisch

Mit im Gepäck haben sie einen urigen, französischen „Wahrsager“-Spielautomaten aus Nussholz mit dem Namen „Voitre Ligne“ aus den sage und schreibe 1910er-Jahren. Dieser verspricht besonders spannende Überraschungen! Denn der ehemalige Roulette-Automat wurde zum Leidweisen der Automaten-Liebhaber sehr stark revidiert.

+++ Ebenfalls sehr lesenswert: „Bares für Rares“-Händlerin in peinlicher Zwickmühle: „Ich muss gestehen“ +++

Klarer Pluspunkt: Trotz seines hohen Alters funktioniert er noch reibungslos. So zeigt er beim Münzeinwurf eine persönliche französische Botschaft, eine Glückszahl und einen Glückstag an. Somit ein echter Schatz für Astrologie-Enthusiasten und Nostalgiker!

Ein Spielautomat der besonderen Art sorgt für plözliche Überraschungen im Pulheimer Walzwerk Foto: Screenshot ZDF

Der enttäuschende Knackpunkt ist aber, dass er viele Beschädigungen am Holz sowie Feuchtigkeit innerhalb des Automaten aufweist. Die ZDF-Sachverständige Annika Raßbach stellt eindeutig fest: „Ich würde ihn nicht mehr an die Wand hängen. Er würde sonst direkt wieder runtersegeln.“

„Bares für Rares“: Plötzliches Trauerspiel für Männerduo

Klingt ja nicht gerade nach großen Erfolgsaussichten beim anschließenden Showdown im Händlerraum. Andreas und Wolfgang scheinen das Statement der Expertin jedenfalls nicht geschockt zu haben. Um die 500 Euro erhoffen sie sich als Geldsumme – zu hochgegriffen?

„Leider ist der Wert, so wie er da jetzt steht, nur bei 100 bis 150 Euro“, erklärt die Sachverständige. Danach macht sich blankes Entsetzen breit. Sichtlich enttäuscht hat es Andreas und Wolfgang die Sprache verschlagen. Selbst der erfahrene Moderator Horst Lichter, der wahrlich schon alles erlebt hat, ist vollkommen fassungslos!

+++ Auch interessant: „Bares für Rares“-Händler kauft einmalige Uhr: Wenig später schießt der Preis in die Höhe +++

Eins steht für die rüstigen Rentner dennoch fest: Trotz der mauen Expertise wollen sie sich dem ultimativen Showdown im Händlerraum stellen. Und wer weiß, vielleicht wird ja in den kommenden Minuten wieder mal „Bares für Rares“-Geschichte geschrieben. Denn eingefleischte Fans wissen: Wunder gibt es in der Show immer wieder!

„Bares für Rares“-Wunder gibt es immer wieder…

Vom ersten Moment an entfacht das gute Stück Begeisterung unter den Händlern. Dabei übersteigt das erste Gebot mit 200 Euro gleich mal den frustrierenden Schätzpreis. Im Eiltempo werden immer höhere Geldsummen in den Raum geworfen. Wahnsinn! Wolfgangs und Andreas‘ Augen werden immer größer.

Die Mega-Summe von 850 Euro steht am Ende zu Buche. Wie elektrisiert und voller Freude tritt das Herrenduo nun stolz ihre Heimreise an, wohingegen sich Händler Anasio Guedes über ein neues, spannendes Exponat freuen kann. Alles in allem erleben Wolfgang und Andreas einen sensationellen Moment, den sie so wohl niemals wieder vergessen werden!