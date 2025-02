„Bares für Rares“-Händlerin in peinlicher Zwickmühle: „Ich muss gestehen“

In der ZDF-Erfolgsshow „Bares für Rares“ läuft nicht immer alles wie am Schnürchen, wie ein Dresdner Kandidat am eigenen Leibe erleben musste. Er landete den Deal seines Lebens – doch dann trat ein unerwartetes Problem auf!

Mit im Gepäck hat Jean-Jacques Basin ein glänzendes Zigarettenetui, das selbst Moderator Horst Lichter (63) ins Schwärmen bringt. „Gott im Himmel, ist das schön“, staunt der TV-Koch, als er die edle Dose erblickt. Die Expertin Wendela Horz (55) ist hin und weg: „Ich bin verliebt“, gesteht sie. Kein Wunder, besteht das Etui doch aus 750er-Gold mit kunstvollen Emaille-Streifen und einem feinen Mäandermuster. Ein wahrer Schatz aus den 1920er-Jahren, wie Horz mutmaßt.

„Bares für Rares“: Gold-Etui sorgt für Aufregung!

Das Gewicht des Etuis? Stolze 300 Gramm Gold! „14.000 Euro“, schätzt die Expertin, und Horst Lichter bekommt Schnappatmung. „Danke, dass du sowas Tolles hierher gebracht hast!“, jubelt er und überreicht die begehrte Händlerkarte. Im Händlerraum sorgt das Luxusstück für Begeisterung. Juwelierin Susanne Steiger entdeckt die Punze und ihre Augen beginnen zu leuchten.

Schließlich sei Gold immer eine gute Investition, erklärt sie und startet mit einem Gebot von 13.000 Euro. Ihre Konkurrenz? Sofort abgehängt! Doch dann der Schock: Steiger will den Preis auf 14.000 Euro erhöhen, doch hat das Geld nicht in bar. „Jetzt muss ich gestehen: So viel Geld habe ich in bar nicht dabei“, sagt sie. Der Verkäufer ist perplex, doch Steiger hat einen Plan.

„Dann würde ich jetzt 4.000 Euro anzahlen und 10.000 Euro überweisen“, schlägt die Händlerin vor. Ein Deal, der für alle passt und den Studio-Gast aus Dresden strahlen lässt.