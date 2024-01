Sorge um „Bares für Rares“-Star Horst Lichter: Notaufnahme nach „Schlag den Star“-Sendung

Sorge um Horst Lichter! Für den „Bares für Rares“-Moderator endet das neue Jahr offenbar nicht so gut. Nicht nur verlor der 61-Jährige am Samstagabend (30. Dezember) bei „Schlag den Star“ gegen Michael Kessler (hier alle Einzelheiten >>>), auch musste der ZDF-Moderator anschließend in die Notaufnahme.

Was war geschehen?

„Bares für Rares“-Star Horst Lichter in Notaufnahme

Ganz genau sagen kann man das nicht. Fest steht aber, dass die Prosieben-Sendung dem „Bares für Rares“-Star körperlich offenbar so zugesetzt haben muss, dass Horst Lichter direkt ins Krankenhaus fuhr.

Auf seinem Instagram-Kanal teilt der Kölner in der Instastory ein Foto aus der Notaufnahme. Zu sehen ist eine Röntgenaufnahme seiner Finger und es hat auf dem Bild den Anschein, als sei ein Finger gebrochen. Autsch!

Ein weiteres Bild zeigt Lichter mit dem Spätdienst-Personal im Krankenhaus, das ihn verarztet hat. Der „Bares für Rares“-Moderator trägt darauf einen Gips an der Hand, kann aber schon wieder lächeln. „Ich sag mal so… mit Tannenbäumen bin ich erst mal durch“, schreibt er dazu.

Wann genau er sich die Verletzung bei „Schlag den Star“ zugezogen hat, ist nicht ganz klar, seine Hand wurde aber schon bei Spiel 2 „Tannenbaum werfen“ ordentlich in Anspruch genommen. Wie der Name schon sagt, mussten sich Lichter und sein Kontrahent Kessler beim Werfen von echten Tannenbäumen beweisen. Gewonnen hatte Horst Lichter dabei nicht.

Für den ZDF-Moderator ist der Silvestermorgen also alles andere als entspannt. Er schreibt am frühen Morgen: „Ich gehe dann jetzt auch mal schlafen. Ganz lieben Dank an das Team aus der Notaufnahme.“

Und auch an seinen Mitstreiter und Gewinner Michael Kessler findet Horst Lichter noch ein paar Worte nach dessen Sieg: „Gratulation an meinen lieben Michael. Es war mir eine Ehre!!!“

Die nächste „Schlag den Star“-Ausgabe kommt am 27. Januar 2024. Dann mit Stefanie Giesinger („Germany’s next Topmodel) und Leony (DSDS).