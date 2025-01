„Bares für Rares“: Irre Szene – „Wenn der Prakti das Skript schreibt“

Wenn Horst Lichter etwas kann, dann ist es Menschen unterhalten – ob vor der Kamera oder abseits davon. Seit Jahren begeistert er mit der Trödelshow „Bares für Rares“ im ZDF ein Millionenpublikum und auch auf Social Media sorgt das Format regelmäßig für Lacher. Jetzt hat sich das Team allerdings selbst übertroffen:

Mit einem Video, das Lichter in einer ganz neuen Rolle zeigt – und die Fans sind außer sich vor Begeisterung.

„Bares für Rares“: Video lässt staunen

Bei „Bares für Rares“ gibt es Grund zum Feiern! Denn die Trödelshow hat ein neues Studio in Nordrhein-Westfalen bekommen – und dies wird gleich mal mit einem Video auf Instagram angekündigt. In dem Clip führt Kult-Moderator Horst Lichter die Zuschauer durch die frisch renovierten Räumlichkeiten in Pulheim.

Aber nicht etwa mit seiner gewohnt charmanten Art – nein, dieses Mal spricht Horst Lichter in feinster Gen-Z-Sprache. Was das heißt? Statt „Das sieht doch nett aus“ gibt es Sprüche wie „Very demure, very mindful“ und „No cap“ auf die Ohren. Dazu schreibt der Social-Media-Account der Show: „Wenn der Prakti das Skript schreibt.“

„Bares für Rares“: Fans werden deutlich

„Auf einer Skala von Slay bis Sigma, wie sehr hat Horst abgeliefert?“, fragt der Account unter dem Post – und die Fans lassen sich nicht lumpen. Einer schreibt: „Das beste Video, was ich dieses Jahr sehen werde!“ Ein anderer kommentiert: „Er macht aber auch bei jedem Blödsinn mit.“ Und genau das scheint das Erfolgsgeheimnis von Lichter zu sein: Seine Bereitschaft, auch mal über sich selbst zu lachen und Neues auszuprobieren.

Das Studio selbst rückt in dem Video doch glatt mal in den Hintergrund. Stattdessen wird klar: Hier geht es nicht nur um Trödel, sondern um Unterhaltung – und die liefert Horst Lichter auf allen Kanälen. Ob das auch bei der älteren Generation ankommt? Die Fans scheinen sich einig zu sein: Humor kennt kein Alter.

Mit diesem Video hat sich „Bares für Rares“ wieder mal in die Herzen der Zuschauer gespielt – oder besser gesagt, geslayt. Bleibt nur die Frage: Was kommt als Nächstes?