„Bares für Rares“: Experte fallen die Augen aus dem Kopf – „Mega Verkaufsschlager“

Bei „Bares für Rares“ verstehen es nicht nur die Händler, die Sendung mit ihrer Expertise zu bereichern, sondern auch die Kandidaten spielen eine entscheidende Rolle. Schließlich sind sie es, die die Schmuckstücke und Antiquitäten in das ZDF-Format bringen. Ob alter Kellerfund oder Erbstück – in der Show rund um Horst Lichter gibt es stets etwas zu Staunen. Am Montag (30. Dezember) macht Janine mit einem skurrilen Haushaltsgegenstand Jagd auf die Händlerkarte.

Da wird sogar Experte Sven Deutschmanek noch nach langjähriger Erfahrung aus den Socken gehauen!

„Bares für Rares“: Experte findet deutliche Worte

Von alten Koffern bis hin zu gruseligen Funden – bei „Bares für Rares“ schaffen es stets außergewöhnliche Stücke ins ZDF-Studio. Auch Kandidatin Janine hat etwas Besonderes im Gepäck: eine Zitronenpresse. Doch nicht nur irgendeine, sondern einen echten Designerklassiker! Tatsächlich gehört der Haushaltsgegenstand zu einer limitierten Auflage von 9999 Exemplaren. Ein Erbstück von Janines Mutter, das nun einen neuen Besitzer finden soll.

„Juicy Salif – das ist die bekannteste Zitronenpresse der Welt, muss man einfach so sagen,“ kommentiert Experte Deutschmanek anerkennend. Entworfen wurde sie 1990 vom französischen Designer Philippe Starck. Ein ikonisches Stück, das nicht nur durch seine goldene Farbe, sondern auch durch seine Form besticht. Doch es gibt einen Haken: Die Presse ist zwar optisch ein Hingucker, aber praktisch weniger funktional – ein Sieb für die Kerne fehlt.

Besticht die Presse dennoch mit ihrem Charme?

„Bares für Rares“: Wert überrascht

Durchaus. Denn: „Das war ein mega Verkaufsschlager“, staunt Experte Sven Deutschmanek weiter. 500 bis 600 Euro fordert Janine. Der „Bares für Rares“-Experte muss sie jedoch auf den Boden der Tatsachen zurückholen: Der Wert des Designklassikers liegt eher bei 250 bis 300 Euro.

+++„Bares für Rares“-Star Horst Lichter: „Es ist immer wieder erschreckend“+++

Und was sagen die Händler zu der goldenen Zitronenpresse?

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Die „Bares für Rares“-Händler sind von der Presse durchaus angetan. „Waldi“ geht mit seinem typischen Einstiegspreis von 80 Euro ins Rennen, aber die Gebote steigern sich rasch. Am Ende ist es Händlerin Sarah Schreiber, die mit einem Gebot von 200 Euro den Deal für sich entscheidet.