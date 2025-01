Peinliche Panne bei „Bares für Rares“! Horst Lichter muss sich entschuldigen

In der Folge von Dienstagnachmittag (7. Januar) kommt es bei „Bares für Rares“ zu einem unschönen Zwischenfall. Michael Mlinaric und sein langjähriger Freund Markus Müller-Adams wollen eigentlich ein Kaffeeservice aus den 1990er-Jahren an den Mann bringen. Doch am Expertentresen folgt ein kurzer Schockmoment. Horst Lichter höchstpersönlich überbringt die Hiobsbotschaft.

„Bares für Rares“: Horst Lichter entschuldigt sich

Voller Vorfreude kommen die Kandidaten in die heiligen Hallen von „Bares für Rares“ gelaufen. Das mitgebrachte Kaffeeservice wird von Expertin Friederike Werner unter die Lupe genommen. Doch bevor die Kunsthistorikerin ihren Vortrag startet, muss Horst Lichter eine Beichte ablegen.

„Vielleicht ist es euch schon aufgefallen. Hier fehlt etwas“, sagt der Moderator mit bedrückter Stimme und zeigt auf das Service. Kurz darauf öffnet er eine kleine Schachtel und präsentiert den Kandidaten einen Scherbenhaufen. „Einer unserer hervorragenden Mitarbeiter, der gerade weinend in der Ecke sitzt, ist dieses Deckelchen hingefallen“, erklärt Horst Lichter.

Im ersten Moment scheinen Michael Mlinaric und sein langjähriger Freund Markus Müller-Adams erschrocken zu sein. Doch Horst Lichter überbringt ihnen eine beruhigende Nachricht: „Das ist natürlich eine Wertminderung, aber das wird unsere Versicherung übernehmen.“ Und noch eine gute Nachricht folgt sogleich: Trotz der Beschädigung stellt die Expertin den Kandidaten 500 bis 700 Euro in Aussicht. Letztendlich kauft Waldi das Set für 200 Euro.

