Knallharte Entscheidung im ZDF – „Bares für Rares“-Fans müssen ganz stark sein

Tag für Tag schalten Tausende Zuschauer im ZDF ein, um „Bares für Rares“ zu schauen. Dabei hat die beliebte Trödelshow mit Horst Lichter seit Jahren einen festen Sendeplatz: Unter der Woche geht es immer um 15.05 Uhr los. Doch die Fans der Sendung müssen jetzt wohl oder übel umplanen. Ein Blick in das Programm des öffentlich-rechtlichen Senders bringt Gewissheit.

ZDF schmeißt „Bares für Rares“ raus

Außergewöhnliche Objekte, spannende Bietergefechte und überraschende Expertisen sind bei „Bares für Rares“ an der Tagesordnung. Mit diesem Konzept begeistert man das TV-Publikum bereits seit 2013. Über die Jahre ist die Ausstrahlung von „Bares für Rares“ bei vielen fest in den Alltag eingeplant.

Es dürfte dem ein oder anderen also durchaus schwerfallen, wenn die Sendung mal ausfällt. Dies ist nämlich am Montagnachmittag (6. Januar) der Fall. Zum Start in die Woche ersetzt das ZDF die Trödelshow mit Horst Lichter kurzerhand mit einem sportlichen Großereignis.

„Bares für Rares“-Fans schauen in die Röhre

Statt Raritäten gibt es an diesem Tag nämlich Skispringen im Zweiten. Der gesamte Nachmittag steht im Zeichen des Wintersports, sodass Formate wie „Bares für Rares“ weichen müssen. Dabei ist es nicht das einzige Mal in dieser Woche, dass die Fans auf Horst Lichter und Co. verzichten müssen.

Auch am Donnerstag und am Freitag (9. und 10. Januar) fällt die Sendung aus. Eine gute Nachricht gibt es für die Fans letztendlich doch noch. Ab nächster Woche läuft die Trödelshow wieder wie gewohnt ab 15.05 Uhr die gesamte Woche durch.

Das ZDF zeigt „Bares für Rares“ montags bis freitags im Programm ab 15.05 Uhr im TV und online in der Mediathek.