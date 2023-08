„Bares für Rares“: Verwirrung um Sommerpause – ZDF spricht Klartext

„Bares für Rares“ ist Kult. Seit 2013 flimmert die beliebte ZDF-Trödelshow über die deutschen Bildschirme. Täglich um Punkt 15.05 Uhr sehen die Fans eine neue Folge mit Horst Lichter und seinem Team. Doch nun sorgt ein Video des Moderators für Verwirrung unter den Zuschauern.

Die Einschaltquoten gehen durch die Decke, die Händler und Experten haben längst Promi-Status erreicht. „Bares für Rares“ zählt hierzulande zu den beliebtesten Nachmittagssendungen überhaupt. Doch wie so manch andere Sendung geht auch das ZDF-Format in Sommerpause. Oder doch nicht? Zahlreiche Zuschauer sind verwirrt.

„Bares für Rares“: Instagramstory sorgt für Verwirrung

Das Team von Horst Lichter ist nicht nur im TV äußerst beliebt, sondern auch in den sozialen Netzwerken. So hat fast jeder Händler und jeder Experte einen eigenen Instagramaccount. Dort geben die ZDF-Stars gerne auch mal einen Blick hinter die Kulissen. Ganz vorne mit dabei: Horst Lichter. Neulich verriet er ein Detail, welches für Stirnrunzeln sorgte.

In einer Instagramstory schreibt der Moderator nämlich, dass sich das Team von „Bares für Rares“ aktuell in der Sommerpause befindet. Ganz zu seinem Bedauern. Denn er vermisst seine Kollegen, wie er in dem kurzen Video verrät. Moment mal: Sommerpause? Schaut man in das TV-Programm sieht man lauter neue Folgen der beliebten ZDF-Show. Was denn nun?

ZDF macht klare Ansage

In einem exklusiven Statement sorgt eine Sprecherin des ZDF nun für Klarheit und gibt Entwarnung. Die Fans der Sendung müssen nicht auf ihr Nachmittagsprogramm verzichten. „Es gibt keine Sommerpause bei ‚Bares für Rares‘ hinsichtlich der Ausstrahlungen, gemeint war vermutlich die Drehpause. Es werden durchgehend werktags neue Folgen um jeweils 15.05 Uhr gezeigt“, heißt es.

Mehr noch: Am 13. August, 10.15 Uhr, zeigt das ZDF außerdem eine Jubiläumsfolge „Bares für Rares“. Die Zuschauer dürfen sich also auf neue Objekte, Expertisen und Bietergefechte der Händler freuen.

Das ZDF zeigt „Bares für Rares“ montags bis freitags im Programm ab 15.05 Uhr im TV und online in der Mediathek.