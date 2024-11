„Bares für Rares“: Susi kauft Rarität – unfassbar, was sie damit vorhat

Am Mittwochnachmittag (30. Oktober) findet ein ganz besonderes Stück seinen Weg zu „Bares für Rares“. Kandidat Ralf Käseberg bringt eine Schautafel mit kleinen Seefahrtobjekten ins Pulheimer Walzwerk. Der 55-Jährige möchte einen neuen Besitzer für seine Rarität finden.

Im Händlerraum kommt das Objekt schonmal gut an. Letztendlich kauft Susi die Schautafel für einen erschwinglichen Preis. Und das nicht ohne Grund: Die Juwelierin möchte das Stück nach der Sendung gerne verschenken!

„Bares für Rares“: Objekt sorgt für große Augen

Doch erst einmal von vorn: Ralf Käseberg lässt die Schautafel vorerst von Experte Detlev Kümmel auf Herz und Nieren prüfen. Dieser hat auch einiges zu dem Objekt zu sagen. So erfährt der Kandidat beispielsweise, dass seine Rarität aus dem Jahr 1973 stammt.

+++ „Bares für Rares“: Wegen Horst Lichter – Experte will Studio verlassen +++

In der Tafel sind verschiedene Knoten- und Angelhaken zu sehen, die man als Seefahrer durchaus kennen dürfte. Der ursprüngliche Besitzer wünscht sich 150 Euro für sein Stück – das kann der Experte genau so unterschreiben. Im Händlerraum sorgt die Tafel wenig später sofort für Begeisterung.

„Bares für Rares“: Susi hat Großes vor

Es ist der Glückstag von Kandidat Ralf Käseberg. Denn zufälligerweise sitzt Susi am Tisch, die gelernte Segelfahrerin ist. „Ich kann die meisten Knoten“, sagt sie verlegen, während sie sich das Objekt aus der Nähe anschaut. Schnell wird klar: Die Schautafel muss einfach zu der Juwelierin.

+++ „Bares für Rares“: Julian kauft echten Poliakoff – Kunde muss tief in die Tasche greifen +++

Nachdem kein anderer Händler so wirklich dabei ist, zückt sie ihr Portemonnaie und blättert einhundert Euro dafür hin. „Ich verschenke das an meinen Segellehrer. Damit zeige ich ihm, dass ich alles schon beherrsche und all die Stunden mit mir nicht umsonst waren“, sagt sie und lacht drauflos.

Das ZDF zeigt „Bares für Rares“ montags bis freitags im Programm ab 15.05 Uhr im TV und online in der Mediathek.