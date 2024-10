„Bares für Rares“: Wegen Horst Lichter – Experte will Studio verlassen

Horst Lichter ist dafür bekannt, dass er für jeden Spaß zu haben ist. Mit seinen „Bares für Rares“-Kollegen reißt der Moderator gerne mal einen Witz oder nimmt sie auf die Schippe. Am Donnerstagnachmittag (17. Oktober) kommt es direkt am Anfang der Folge zu einem Schlagabtausch mit Experte Detlev Kümmel. Doch plötzlich will dieser das Pult verlassen! Was ist denn da los?

„Bares für Rares“: Horst Lichter glänzt mit Wissen

Wie so oft schauen sich Horst Lichter und Experte Detlev Kümmel das Objekt auf dem Expertentresen gemeinsam an. An diesem Tag liegt dort ein massives Messingbild, welches vor allem etwas mit dem Moderator macht. „Das stimmt mich sehr traurig“, so der 62-Jährige beim Anblick des Bildes.

„Ich glaube nämlich zu sehen, was es darstellt“, ergänzt er noch. Er sieht in dem Messingbild den Kreislauf des Lebens, welcher mit dem Tod endet. Nach seiner Erklärung und der Analyse ist der Experte ordentlich begeistert. Er entscheidet sich kurzerhand Horst Lichter das Feld zu überlassen.

„Bares für Rares“: Experte will gehen

Anscheinend fühlt sich der Experte nach der qualifizierten Analyse des Bildes von Horst Lichter etwas fehl am Platz. „Mit dir kann man arbeiten. Jetzt mach du die Expertise und ich gehe zu Heide und schaue, ob sie einen Kaffee hat“, sagt Detlev Kümmel.

Und schon entfernt er sich von seinem Expertentresen. Nach einem kurzen Moment der Stille fragt der Experte dann, ob er wiederkommen soll. Das nimmt Horst Lichter natürlich sofort an und sagt: „Ich weiß den Wert doch nicht!“

Das ZDF zeigt „Bares für Rares“ montags bis freitags im Programm ab 15.05 Uhr im TV und online in der Mediathek.