Horst Lichter macht „Bares für Rares“-Kandidatin Ansage – „Irgendwann wirst du es bereuen“

Die Kolleginnen und Kollegen sind allesamt Meister ihres Fachs, doch an sein Diamantenauge kommt keiner heran: „Bares für Rares“-Händler Wolfgang Pauritsch. Seit dem Jahr 2013, also seit der ersten Staffel ist der gebürtige Österreicher Teil des ZDF-Händlerteams, sah in mittlerweile schon über zehn Jahren Tausende Raritäten und Antiquitäten über den Tresen gehen.

Und in all dieser Zeit hat der 52-Jährige ein erstaunliches Auge für wertvolle Dinge entwickelt. Eines, das auch seine „Bares für Rares“-Kollegen immer wieder überrascht. So auch David Suppes in der Ausgabe „Bares für Rares“-Lieblingsstücke, die das ZDF am Sonntag (13. Oktober 2024) ausgestrahlt hatte.

Wird die „Bares für Rares“-Kandidatin es irgendwann bereuen?

Darin war die Geschichte der Brosche von „Bares für Rares“-Kandidatin Melena Kunz zu sehen. Die 27-jährige Darmstädterin hatte das edle Schmuckstück in die ZDF-Trödelsendung gebracht, weil sie es einfach nicht tragen würde. Und die Produktionsplanerin sollte mit dieser Entscheidung nicht nur David Suppes glücklich machen – der, das sei vorweg gesagt, die Brosche schlussendlich aber nicht kaufte.

Nein, auch Moderator Horst Lichter und Expertin Wendela Horz waren ganz begeistert von dem edlen Anstecker. Und so widersprach Horst direkt einmal der Aussage seiner Kandidatin, dass die Brosche nicht mehr so modern sei. „Das kommt aber“, so der 62-Jährige, „ich fange ja an, und lese mittlerweile auch Zeitschriften für Damen, junge Damen, weil ich ja hier Expertinnen habe, liegen die immer mal irgendwo rum, und ich sag dir weiter nix – irgendwann wirst du es bereuen.“

Um diese Brosche ging es. Foto: Screenshot ZDF

ZDF-Händlerin zahlt über Expertise

Nun ja, vielleicht konnte ja der Wert des Schmuckstückes die Reue in Grenzen halten. Und das konnte er … War die Brosche doch mit drei Karat Diamanten besetzt, damit rund 1.700 bis 2.000 Euro wert. Das war ordentlich. Und wie zu Anfang schon beschrieben, sah das auch Wolfgang Pauritsch.

„Wolfgang kann so gut schätzen. Das ist unfassbar. Du stehst teilweise vor dem Stück, und fragst dich: Woher weiß er das? Der sitzt doch zwei Meter davon weg. Woher weiß der das?“, staunt David über das Talent seines Kollegen. Durchsetzen konnte sich jedoch am Ende Elke Velten-Tönnies. Sie zahlte mit 2.500 Euro sogar mehr als den Schätzpreis.