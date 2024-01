„Bares für Rares“-Händler Julian Schmitz-Avila macht ernst: „Muss mich entschuldigen“

Für „Bares für Rares“-Star Julian Schmitz-Avila vergeht mittlerweile kaum ein Tag, an dem er seine Fans bei Social Media nicht über seinen Alltag updatet. War er anfangs noch recht zurückhaltend und schüchtern, nimmt der Kunst- und Antiquitätenhändler seine Follower nun sogar mit in den Urlaub.

Was der „Bares für Rares“-Händler jetzt an Neujahr allerdings von sich gibt, dürfte überraschen.

„Bares für Rares“-Star Julian Schmitz-Avila entschuldigt sich

Julian Schmitz-Avila kündigt diesmal nämlich an, sich am Neujahrstag rar zu machen. In seiner Instagram-Story schreibt der 37-Jährige, der seit der sechsten Staffel (2015/2016) im ZDF-Erfolgs-Trödelformat „Bares für Rares“ dabei ist, Folgendes:

„Ihr Lieben, ich muss mich entschuldigen: Da ich das Neujahr lieber mit einem Spaziergang anstelle mit einem Handy verbringen möchte, muss es heute eine pauschale Nachricht an mein Adressbuch geben.“ Ein paar weitere Zeilen hat der Wiesbadener dann aber doch noch für seine Fangemeinde übrig. Und nicht nur für die!

Julian: „Die Nachricht geht an Familie und Freunde, Geschäftspartner und Kunden“, schreibt der Trödel-Star, der ein paar Neujahrszeilen verfasst hat. „Ich wünsche Euch/Ihnen allen ein unaufgeregtes, erfolgreiches, gesundheitlich einwandfreies Jahr voller schöner Momente, vieler Höhen und wenig Tiefen. Gleichzeitig möchte ich die Chance nutzen und mich für das Vertrauen in 2023 bedanken. Auf dass 2024 in vielerlei Hinsicht besser wird!“

Ganz von Instagram und damit Social Media kann der „Bares für Rares“-Händler dann aber doch nicht fern bleiben. Nur kurze Zeit nach den Neujahrswünschen teilt Julian Schmitz-Avila noch ein Foto von sich und seiner Freundin beim Spazierengehen – geblurrt und aus der Ferne aufgenommen, aber besser als nichts!

Während der Feiertage mussten die Fans auf die ZDF-Show „Bares für Rares“ verzichten. Doch das Warten hat bald ein Ende. Schon am Dienstag (2. Januar) kommt pünktlich um 15.05 Uhr eine neue Folge des Formats. Dann ist auch vielleicht Julian Schmitz-Avila wieder mit am Start.

Warum sich die Fans gerade um Julians ZDF-Kollegen Horst Lichter sorgen, kannst du HIER lesen. Der Moderator musste kurz vor Silvester nämlich noch in die Notaufnahme.