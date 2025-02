„Bares für Rares“: Nach Expertise – Horst Lichter muss plötzlich improvisieren

Am Mittwochnachmittag (5. Februar) findet ein durchaus außergewöhnliches Stück seinen Weg zu „Bares für Rares“. Kandidatin Katrin Bromund kommt mit einer riesigen Kerze ins Pulheimer Walzwerk.

Nicht nur Expertin Friederike Werner und Horst Lichter sind bei diesem Anblick hin und weg. Auch die Händler bei „Bares für Rares“ trauen ihren Augen kaum. Na, wenn da nicht mal einer zuschlagen wird…

„Bares für Rares“: Große Augen bei der Expertise

Solch eine Kerze gab es in der beliebten ZDF-Trödelshow noch nie. „Sie erzählt eine religiöse Geschichte aus Wachs und ich habe sie von jemand besonderem geerbt“, erzählt die 48-Jährige. Expertin Friederike Werner nimmt das gute Stück ordentlich unter die Lupe.

Wie während der Expertise klar wird, stammt die Kerze aus dem Jahr 1879, wurde in Paris hergestellt und nicht aus Wachs, sondern aus Stearin gefertigt. Der Zustand des Einzelstückes ist laut der Expertin perfekt. Genau taxieren kann sie das Objekt jedoch nicht, da es keinen Vergleichswert gibt. Ab 500 Euro sei jedoch alles drin.

Da die Kandidatin allerdings 3.000 Euro für ihre Antiquität haben möchte, muss Horst Lichter improvisieren. Er schlägt Katrin Bromund einen Deal vor: „Normalerweise fordere ich ein, dass du sagst, dass du in dem Bereich verkaufen würdest. Das hier ist aber so außergewöhnlich und ein Unikat und nie dagewesen. Du entscheidest selber, ob du drüben abgibst oder nicht.“ Die Kandidatin willigt ein und verkauft das gute Stück am Ende für 2.000 Euro. Ein guter Deal!

Das ZDF zeigt „Bares für Rares“ montags bis freitags im Programm ab 15.05 Uhr im TV und online in der Mediathek.